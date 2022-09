Spis treści: 01 Nawóz do storczyków z czosnku. Czy to działa?

02 Woda z czosnkiem do storczyków nie zawsze jest dobrym wyborem

03 Jak przygotować nawóz do storczyków z czosnku?

Nawóz do storczyków z czosnku. Czy to działa?

Chyba każdy słyszał już o antybiotycznym działaniu czosnku. Warzywo ma właściwości bakterio i grzybobójcze. Białe ząbki są pełne aminokwasów oraz pierwiastków, w tym: wapnia, potasu, magnezu, miedzi, żelaza, kobaltu, chromu i selenu.

Nawożenie storczyków czosnkiem może być dobrym pomysłem, jeśli roślina wyraźnie marnieje w oczach. Żółte liście orchidei mogą wskazywać na brak żelaza, wówczas warto zastosować taki specyfik. Czosnek do storczyków dostarczy im potasu, dzięki czemu mogą bujniej kwitnąć.



Jednak woda z czosnkiem do storczyków to przede wszystkim sposób na utrzymanie ich korzeni w zdrowiu i bardzo dobrym stanie. Dzięki właściwościom antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym taka "herbatka" zabezpieczy orchidee przed pleśnią oraz chorobami wywoływanymi przez grzyby i bakterie. Roślina będzie dzięki temu w lepszej kondycji, co sprzyja wypuszczaniu kolejnych, kwitnących pędów.

Woda z czosnkiem do storczyków nie zawsze jest dobrym wyborem

Zdjęcie Nawóz z czosnku do storczyków należy stosować z umiarem / 123RF/PICSEL

Warto pamiętać, że orchidee to rośliny bardzo wrażliwe na przenawożenie. Dlatego nie należy stosować czosnku do storczyków zbyt często. Najlepiej ograniczyć się do podlewania roślin takim nawozem raz na kilka miesięcy. Warto stosować go także podczas przesadzania orchidei. Można używać takiego naturalnego nawozu częściej, jeśli rośliny są słabe i marne. Jednak zawsze należy zachować umiar i nie robić tego częściej niż raz w miesiącu, bo można zaszkodzić kwiatom.

Jak przygotować nawóz do storczyków z czosnku?

Zdjęcie Czosnek i woda — to wszystko, co jest potrzebne do przygotowania naturalnego nawozu do storczyków / 123RF/PICSEL

Nawóz do storczyków z czosnku jest łatwy w przygotowaniu.

Wystarczy rozgnieść trzy ząbki warzywa i zalać je litrem letniej wody. Następnie należy zakręcić naczynie i odstawić na 24 godziny. Po upływie tego czasu wodę z czosnkiem do storczyków trzeba przecedzić.

Uzyskanym w ten sposób nawozem do storczyków z czosnkiem można podlewać rośliny lub moczyć w nim ich korzenie przez około 30 minut. Czosnkową wodę można przechowywać maksymalnie przed dwa dni.



