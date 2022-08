Trik ze storczykiem. Parapet utonie w kwiatach

Porady

Dołącz do nas:

Storczyki należą do ulubionych roślin Polaków. Nic dziwnego – ich delikatne, obsypane kwiatami gałązki stanowią ozdobę stołów czy parapetów. Co jednak w przypadku, gdy storczyk nie chce kwitnąć? Spokojnie, istnieją sprawdzone triki, które pobudzą roślinę do kwitnienia. Oto kilka z nich.

Zdjęcie Istnieją domowe sposoby, dzięki którym pobudzimy storczyka do kwitnienia / 123RF/PICSEL