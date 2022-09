Spis treści: 01 Gdzie ustawić storczyki. Czy muszą stać w oknie?

02 Czy storczyki mogą stać na stole, komodzie, półce?

03 Storczyki w domu. Temperatura

04 Storczyki w domu. Cyrkulacja i wilgotność powietrza

05 Jak podlewać storczyki?

06 Czego nie lubią storczyki?

07 Czy można przestawiać storczyki?

08 Storczyki w kuchni, w sypialni i w łazience

Storczyki doskonale nadają się do uprawy w domu, jednak są to rośliny, które mają swoje wymagania. Warto się z nimi zapoznać, jeśli chcemy uzyskać spektakularny efekt, czyli łodygi, które wręcz uginają się pod ciężarem kwiatów. Prawidłowa pielęgnacja i zapewnienie roślinom odpowiednich warunków jest niezbędne, by rośliny były zdrowe i obficie kwitły. Jeśli poświęcimy im nieco czasu i uwagi, odwdzięczą się, wprowadzając swoje egzotyczne piękno do naszych domów.

Gdzie ustawić storczyki. Czy muszą stać w oknie?

Zdjęcie Jak wybrać najlepsze stanowisko do domowej uprawy storczyka? / 123RF/PICSEL

Okienny parapet to jedno z miejsc, w których najczęściej ustawiane są kwiaty doniczkowe. Zapewnia dobry dostęp światła słonecznego i w przypadku większości roślin jest dobrym wyborem. Czy sprawdzi się również w przypadku storczyków?

Storczyki są roślinami, które dla prawidłowego wzrostu potrzebują dobrego dostępu do światła. Najlepiej jednak, by było to światło rozproszone. Okno skierowane na wschód lub zachód będzie dobrym miejscem dla tych roślin. Jednak w przypadku okien o wystawie południowej promieniowanie słoneczne może okazać się zbyt intensywne zwłaszcza latem. Liście mogą ulec poparzeniu. Zimą, kiedy słońce operuje znacznie słabiej, okno na wystawie południowej może okazać się dobrym wyborem. Ustawiając storczyki na parapecie okiennym należy pamiętać o tym, że liście ani pędy kwiatowe nie mogą dotykać szyby. Zimą może to doprowadzić do przemrożenia liści, latem do ich poparzenia.

Niektóre gatunki, jak Paphiopedilum, można uprawiać nawet w oknach o wystawie północnej.

Czy storczyki mogą stać na stole, komodzie, półce?

Wszystko zależy od tego, jak słoneczne jest pomieszczenie i w jakiej odległości od okna stoi mebel, na którym chcemy ustawić storczyki. Storczyki wymagają jasnego stanowiska z dużą ilością światła. Ustawione w zacienionym miejscu przestaną kwitnąć.

Storczyki w domu. Temperatura

Odpowiednia temperatura jest jednym z najważniejszych czynników decydującym o powodzeniu w uprawie storczyków. Tę sprawę powinniśmy rozważyć już na etapie zakupu rośliny. Jeśli zazwyczaj utrzymujemy w domu niską temperaturę, dobrym wyborem będą storczyki zimnolubne. Należą do nich gatunki takie jak: Cymbidium, Dendrobium. Odpowiednia dla nich temperatura to 15-18 stopni w dzień i 8-14 stopni w nocy. Storczyki Cattleya, Paphiopedilum mają umiarkowane wymagania co do temperatury. Powinna ona wynosić 15-18 stopni w dzień i 8-14 w nocy. Storczyki ciepłolubne, do których należy bardzo popularny Phalaenopsis, wymagają dość wysokiej temperatury 23-27 st. C w dzień i około 20 st. C.

Storczyki w domu. Cyrkulacja i wilgotność powietrza

Egzotyczne storczyki, które tak chętnie uprawiamy w domach, wymagają powietrza o wysokiej wilgotności na poziomie nawet 80-90 proc. Najprostszym sposobem na zapewnienie im takich warunków jest ustawienie w pobliżu roślin nawilżacza powietrza. Spryskiwanie roślin wodą może nie być wystarczającą metodą, a w przypadku niektórych gatunków może nawet prowadzić do gnicia młodych przyrostów.

Odpowiednia wilgotność nie wystarczy. W pomieszczeniu, w którym stoją storczyki, trzeba też zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, co zapobiegnie gniciu roślin. Można w tym celu ustawić wentylator, pomocne jest też regularne wietrzenie, należy jednak unikać przeciągów.

Zdjęcie Storczyki oddają tlen do atmosfery także po zmierzchu / 123RF/PICSEL

Jak podlewać storczyki?

Storczyki to rośliny, które z jednej strony potrzebują dużo wody, z drugiej łatwo ulegają gniciu i nie tolerują zalewania. Błędy w podlewaniu są jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń w uprawie. Aby ich uniknąć, należy zapoznać się z wymaganiami, jakie ma konkretny gatunek, który posiadamy. Niektóre storczyki wymagają lekkiego przesuszenia podłoża między podlewaniem, inne tego nie tolerują.

Storczyki podlewamy obficie, pamiętając, by odlać z podstawki nadmiar wody. Rośliny najlepiej podlewać rano. Należy robić to ostrożnie, tak, aby nie zalać stożka wzrostu rośliny, który znajduje się w jej centralnej części. Najlepiej jest używać wody przegotowanej i odstanej lub deszczówki.

Stosowanie odpowiedniego podłoża (mieszanka kory sosnowej, torfu włóknistego wysokiego, chipsów kokosowych i keramzytu) również sprzyja spływaniu nadmiarowi wody i odpowiedniej cyrkulacji powietrza wokół bryły korzeniowej.

Czego nie lubią storczyki?

Jak widać, storczyki to rośliny wymagające w uprawie i łatwo popełnić błąd, przez który zmarnieją i przestaną kwitnąć. Oto, czego storczyki nie lubią:

przeciągów i chłodu

braku światła

bezpośredniego promieniowania słonecznego

przestawiania z miejsca na miejsce

wody stojącej w podstawce, zalewania wodą

suchego powietrza

Czy można przestawiać storczyki?

Storczyki nie lubią przestawiania i nie wpływa ono dobrze na kondycję rośliny. Jednak, jeśli roślinie grozi ostre słońce lub nadmierne zacienienie np. w związku ze zmianą pory roku lepiej przestawić ją w jasne miejsce, gdzie światło jest rozproszone. Należy unikać przestawiania storczyków podczas kwitnienia.

Storczyki w kuchni, w sypialni i w łazience

Biorąc pod uwagę wszystkie wymagania storczyków, możemy wybrać najlepsze dla nich miejsce. Czy może to być kuchnia, łazienka lub sypialnia? Kuchnia zazwyczaj nie jest dobrym miejscem dla storczyków. Opary z gotujących się potraw i spaliny z gazu, źle wpływają na kondycję roślin.

Dobrze wentylowana łazienka może być dobrym miejscem dla storczyków, jeżeli ma okno dające dużo rozproszonego światła. Warto pamiętać o tym, że storczyki nie znoszą nagromadzenia w pomieszczeniu gorącej pary wodnej przez dłuższy czas. Dlatego po gorącej kąpieli lub prysznicu należy wywietrzyć pomieszczenie, jednak w taki sposób, by podmuchy powietrza (szczególnie zimnego) nie dosięgały rośliny.

Storczyki warto ustawiać w sypialni, jeżeli tylko mamy w niej odpowiedni dostęp światła, właściwą temperaturę i wilgotność powietrza. Storczyki (szczególnie z rodziny Dendrobium) pochłaniają w nocy dwutlenek węgla, dzięki procesowi fotosyntezy CAM, charakterystycznej dla roślin gorącego klimatu takich jak epifity (w tym storczyki). Storczyk w sypialni poprawi jakość powietrza, którym oddychamy w nocy.