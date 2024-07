Lawenda - pięknie pachnie i cudownie wygląda. Ale nie jest jedynie rośliną ozdobną. Ma mnóstwo właściwości leczniczych. Wykorzystywana jest także w kuchni. Jej piękne fioletowe kwiaty zachwycają niejednego ogrodnika. Jak sprawić, aby było ich jeszcze więcej w naszym ogrodzie? Jak rozmnożyć lawendę? Jest kilka sposobów. Jeden z nich to wykorzystanie zielonych sadzonek pędowych . W prosty i darmowy sposób możemy zyskać jeszcze więcej tego wyjątkowego krzewu.

Znosi ekstremalne warunki. Przyciąga motyle i cieszy oko do przymrozków

Z rośliny pobierz niekwitnące odcinki pędów. Do rozmnażania najlepiej wybrać stosunkowo długie pędy, które mają od 7 do 10 cm. Są twarde na tyle, że będzie można je włożyć do podłoża, ale nie zdrewniałe.