Już nie dziwię się ogrodnikom głaszczącym siewki pomidorów. Efekt przerasta wyobrażenia

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Sezon wysiewania pomidorów już za nami. Teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pierwsze efekty. Część osób może zauważyć, że ich sadzonki ekspresowo wystrzeliły w górę. Dla początkujących ogrodników to powód do radości. Osoby bardziej doświadczone wiedzą, że nie ma się z czego cieszyć. Nadmierna wybujałość siewek pomidorów to powód do zmartwień, gdyż może zagrozić przyszłym uprawom. W jaki sposób spowolnić ich nadmierny rozrost? Wystarczy obdarzyć je czułą pieszczotą.