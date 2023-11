O tym musisz pamiętać myjąc samochód zimą. W przeciwnym razie zniszczysz lakier

Poczujesz ten zapach od swojego psa? Lepiej sprawdź jego uszy

Błyskawiczny obiad? 20 minut i kotlety już rozpływają się w ustach

Wracasz z zakupów i za wycieraczką samochodu widzisz wezwanie do zapłaty? Sprawdź, jakie masz prawa

Grudzień zbliża się wielkimi krokami. Już od kilku tygodni w galeriach handlowych i sklepach internetowych dostępna jest masa różnego rodzaju kalendarzy adwentowych dla kobiet, mężczyzn, dzieci, a nawet czworonogów. Polacy uwielbiają je kupować, bo to doskonały pomysł na prezent i tzw. "umilacz" przedświątecznego okresu. Z roku na rok dostępne są coraz bardziej nietypowe, luksusowe kalendarze, za które czasami trzeba zapłacić krocie. Czy wszystkie są rzeczywiście swojej ceny? Czy kalendarz adwentowy ze słodyczami to dobry pomysł na prezent dla dziecka? Które mogą okazać się prawdziwym rozczarowaniem, a które zachwycą swoim wnętrzem? Przedstawiamy przegląd najbardziej popularnych kalendarzy adwentowych na grudzień 2023 dostępnych w Polsce.

Reklama

Czytaj także: Kalendarze adwentowe dla fanów Harry’ego Pottera w Rossmannie

Kalendarze adwentowe dla kobiet

Wśród kobiet największym zainteresowaniem cieszą się kosmetyczne kalendarze adwentowe - zarówno te pielęgnacyjne jak i makijażowe. Ich ceny są zazwyczaj wygórowane, dlatego warto wcześniej dobrze przemyśleć ich zakup. Ceny oscylują w granicach od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych - wszystko zależne jest od marki oraz rodzaju produktów, które kryją okienka. Jeśli nie chcesz wydawać na taki prezent fortuny, a jednocześnie zależy ci na dobrych jakościowo produktach, wybierz coś ze "średniej" półki. Wśród polecanych kalendarzy kosmetycznych na rok 2023 są m.in. te od marek Sephora, Douglas, Rituals, Ives Rocher, L’Occitane czy The Body Shop. Obecnie z okazji akcji promocyjnej Black Friday na większość trwa promocja, więc to świetna okazja, aby nabyć je w dużo niższej cenie. Jeśli nie chcesz, aby zawartość kalendarza rozczarowała, wybierz markę, którą znasz i lubisz.

Zdjęcie Kalendarz adwentowy z kosmetykami z pewnością ucieszy każdą kobietę / 123RF/PICSEL

Inną doskonałą opcją na kalendarz adwentowy dla kobiety będzie także ten z miniświeczkami, zapachowymi woskami czy też aromatycznymi, zimowymi herbatkami. Te drugie są zdecydowanie tańsze, aniżeli kosmetyczne, a miłośniczki rozgrzewających napojów z pewnością ucieszy taki prezent. Jeśli chodzi o kalendarze ze świeczkami, w aktualnej ofercie polecane są m.in. te od Yankee Candle czy Twinkle Candle.

Kalendarze adwentowe dla mężczyzn

Wybór kalendarza adwentowego dla mężczyzn nie jest już taki prosty i oczywisty, jak w przypadku kobiet. Jeśli chcesz pozytywnie zaskoczyć swojego partnera, męża, tatę czy brata, sugeruj się przede wszystkim jego gustem i wybierz coś, z czego na pewno będzie korzystał. Dla dbających o wygląd i kondycję skóry panów doskonałym prezentem będzie kalendarz kryjący miniprodukty pielęgnacyjne do twarzy, ciała czy zarostu lub też małe fiolki z zapachami. Gadżeciarzy z kolei na pewno ucieszą te, w których znajdą power bank, designerską zapalniczkę, brelok z kompasem czy magnetyczny uchwyt na telefon. Panowie nie pogardzą także kalendarzem skrywającym różne rodzaje aromatycznych kaw na każdy dzień.

Zobacz też: Jak zrobić kalendarz adwentowy?

Kalendarze adwentowe dla dzieci

Kiedy wybieramy kalendarze adwentowe dla dzieci, pierwsza myśl to słodycze. Czy jednak to najlepszy i jedyny pomysł na prezent dla najmłodszych? Oczywiście, że nie. W tym roku poza kalendarzami z łakociami od najbardziej znanych producentów słodyczy, których skład niestety zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia, dostępne są także te z przekąskami niezawierającymi uzależniającego cukru, syropu glukozowo-fruktozowego, oleju palmowego i innych szkodliwych dodatków. Są słodkie i naprawdę smaczne, więc bądźcie pewni, że dzieci będą zadowolone. Można dostać je w wielu sklepach internetowych czy drogeriach stacjonarnych. Jeśli wolicie zakupić jednak coś mniej banalnego i bardziej kreatywnego, dzieci - a szczególne chłopców - z pewnością ucieszy kalendarz z klockami Lego, samochodzikami, figurkami dinozaurów, a dla dziewczynek - akcesoriami do rysowania czy tworzenia własnej biżuterii.

Zdjęcie Własnoręcznie wykonany kalendarz adwentowy to doskonały prezent, który pozostanie w pamięci dziecka na długo / 123RF/PICSEL

Bardziej nietypowym, ale wyjątkowym pomysłem na kalendarz adwentowy dla dzieci, będzie ten wykonany własnoręcznie. Na 24 karteczkach zamkniętych w pudełeczkach czy tkaninowych woreczkach napisz zadania do zrobienia na każdy dzień np. "zrób listę rzeczy, za które jesteś wdzięczna/wdzięczny" czy przykładowo "podziel się inną osobą życzliwym słowem, miłym gestem". Dzieci, które uwielbiają wyzwania, z pewnością ucieszy również samodzielne konstruowanie karmnika dla ptaków czy papierowego łańcucha na choinkę. Będzie to dla nich z pewnością ogromna frajda, a przy tym rozwijająca i edukująca zabawa.

Kalendarze adwentowe dla psów i kotów

Miłośników zwierząt i właścicieli czworonogów z pewnością ucieszy fakt, że zakupić można już kalendarze adwentowe z przysmakami czy zabawkami dla pupili. Ich ceny nie są wygórowane, a wybór całkiem spory. Można dostać je w sklepach internetowych czy drogeriach.

Tych kalendarzy adwentowych nie kupuj. Wyrzucisz pieniądze w błoto

Spośród różnorodnych kalendarzy adwentowych wiele jest takich, które zachęcają opakowaniem i stosunkowo niską ceną. Zanim zdecydujesz się na taki zakup, spróbuj znaleźć w sieci opinie na ich temat, by nie dać się nabrać. Odradzamy kupowania takich, których wnętrze wydaje się być bardzo bogate i luksusowe, a cena jest zadziwiająco atrakcyjna. Kiczem może okazać się przykładowo kalendarz adwentowy z biżuterią zakupiony w sieciówce. Plastikowe kolczyki czy pierścionki zapewne szybko wylądują na dnie szuflady lub w koszu. Internauci ostrzegają także przed kalendarzami dla dzieci, w których znajdują się słabej jakości pisaki czy inne przybory do malowania. Może się okazać, że po krótkim czasie nie będą nadawały się do użytku.