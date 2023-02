Kiedy siać trawę? Nie przegap terminu, a będzie jak zielony dywanik

Piękny i zielony trawnik to wizytówka każdego ogrodu. Nie musimy kupować gotowej trawy w rolkach, aby cieszyć się piękną zielenią wokół naszego domu. Z powodzeniem sami możemy przystąpić do prac ogrodowych. Ważne jest jednak, aby pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Podpowiadamy, kiedy najlepiej siać trawę i jak przygotować podłoże do wysiewu.

Zdjęcie Piękny i zielony trawnik jest wizytówką naszego ogrodu. / 123RF/PICSEL