Cztery triki sprawią, że ochota na słodycze minie. Za kilka lat sobie podziękujesz

Kiszonki, jakich jeszcze nie znałeś. Podkręcą odporność i pomogą na jelita

Banalny patent na czyszczenie srebra. Brud i czarny osad znikną bez śladu

Ile kroków dziennie musisz robić, by spalić 1 kg tłuszczu? Oto najnowsze ustalenia

Trawnik to wizytówka każdego ogrodu. Na to jak będzie prezentował się wiosną i latem, duży wpływ mają jesienne zabiegi - odpowiednio wykonane zabezpieczą go przed uszkodzeniami powodowanymi przez mróz i śnieg. Pielęgnacja trawnika jest więc jesienią konieczna. W przeciwnym razie wygląd całego ogrodu - mimo pięknych roślin ozdobnych, będzie pozostawiał wiele do życzenia. Najważniejsze jest przycięcie trawy na odpowiednią wysokość, z zachowaniem właściwego terminu - nie można zrobić tego zbyt późno, ani za wcześnie. Kiedy i jak wykonać ostatnie koszenie?

Reklama

Zobacz też: Kiedy siać trawę na jesień i czy taki trawnik przetrwa zimę?

Kiedy należy ostatni raz skosić trawnik przed zimą?

Wiele osób nie przykłada większej uwagi do terminu koszenia trawy jesienią, a tymczasem jest on kluczowy, aby murawa nie straciła dobrej kondycji. Jeśli przycinanie wykonamy za wcześnie, czynność tę trzeba będzie raz jeszcze powtórzyć przed nadejściem przymrozków. Z kolei zbyt późne koszenie spowoduje, że źdźbła staną się mniej odporne na niskie temperatury i zaczną przemarzać. Jaki jest więc idealny termin na szkodzenie trawnika jesienią? Przy sprzyjających warunkach pogodowych warto poczekać z tym nawet do początku listopada. Przyjmuje się jednak, że optymalną datą jest połowa października.

Zdjęcie Trawa przed zimą nie powinna być skoszona za nisko - przyjmuje się, że powinno być to maksymalnie 4 cm / 123RF/PICSEL

Czytaj także: Pielęgnacja trawnika po zimie

Jak kosić trawę jesienią? O tym musisz pamiętać

Oprócz zachowania odpowiedniego terminu, podczas jesiennego koszenia trawy trzeba też zwrócić uwagę na to, aby:

przyciąć ją na odpowiednią wysokość - zaleca się skrócenie na około 4 cm wysokości. Zbyt niskie jej przycięcie może spowodować, że korzenie zaczną przemarzać, co skutkować będzie fatalnym wyglądem na wiosnę,

skoszonej trawy nie zostawiać na trawniku - konieczne będzie użycie kosiarki z koszem lub jej zgrabienie,

na koniec obficie podlać trawnik, co zabezpieczy go przed suszą.

Dlaczego koszenie trawy na jesień jest konieczne?

Należy też pamiętać, że koszenie trawnika przed zimą jest koniecznie - jeśli pominiemy ten zabieg, zalegający na murawie śnieg doprowadzi do rozwoju pleśni, co również negatywnie odbije się na jej wyglądzie.

Przeczytaj też: Nigdy tego nie rób po deszczu. Narażasz się na niebezpieczeństwo