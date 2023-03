Spis treści: 01 Zmiana czasu - kiedy w 2023 roku?

Wiele osób wprost nie może się doczekać zmiany czasu z zimowego na letni. Dni staną się wyraźnie dłuższe, a pożegnanie zimy okaże się definitywne. To moment, kiedy wiele osób wraca do swoich ulubionych aktywności - popołudniowe spacery przestają być spacerami po zmroku, prace w ogrodzie można wykonywać bez dodatkowego oświetlenia, wycieczki planować z większym rozmachem, bo dni są dłuższe i cieplejsze.

Niestety są też osoby, które przestawienie zegarków przypłacą nieco gorszym samopoczuciem. Wszystkim, którzy mają zaburzony rytm snu, kłopoty z zasypianiem, czy cierpią na bezsenność, zmiana czasu może dać się dodatkowo we znaki.

Zmiana czasu - kiedy w 2023 roku?

Jak co roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w ostatnim tygodniu marca. W 2023 roku dokładna data zmiany czasu z zimowego na letni to 26 marca, co wynika z dyrektywy obowiązującej w UE i odpowiedniego rozporządzenia ministra.

Zegarki będziemy przestawiać w nocy z soboty na niedzielę z 25 na 26 marca. O godzinie 2.00 przesuniemy wskazówki do przodu na godzinę 3.00.

Zmiana czasu - czy nadal będziemy przestawiać zegarki?

Do czasu zimowego wrócimy w ostatnim tygodniu października. Choć w ostatnich latach sporo dyskutowano o możliwości zniesienia zmian czasu i pozostania przy czasie letnim (za takim rozwiązaniem opowiedział się Parlament Europejski), to pandemia koronawirusa zepchnęła ten temat na dalszy plan. Do tej pory nie powrócono do niego i nie wiadomo, jakie będą dalsze losy projektu. Zatem w najbliższym czasie nie możemy spodziewać się zmian i nadal będziemy przesuwać wskazówki dwa razy do roku. Warto przy tym zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie, które uszczęśliwiałoby Polaków. Z badań wynika, że jedynie 14 proc. Jest zadowolonych obecnie stosowanego rozwiązania. Ponad 70 proc. Polaków opowiada się za zniesieniem zmiany czasu i pozostaniem przy czasie letnim.

Zmiany czasu zostały wprowadzone przez wiele państw w XX wieku w celu oszczędzania energii elektrycznej. Wśród specjalistów trwają spory, czy w obecnej gospodarce zmiana czasu nadal pozwala osiągnąć takie efekt.



