Co to jest Wielki Post?

Wielki post jest w Kościele katolickim okresem, który przygotowuje do pobożnego przeżycia najważniejszych świąt dla chrześcijan - Wielkanocy. Jest to czas pokuty i nawrócenia, przygotowujący do Zmartwychwstania Pańskiego. Dla wielu wiernych to okres wyciszenia oraz szczerej modlitwy.

W tym czasie, w każdy piątek, w kościołach odprawiane jest nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedzielę - nabożeństwo gorzkich żali. Wierni biorą także udział w wielkopostnych rekolekcjach.

Kiedy się zaczyna i kiedy się kończy wielki post? Okres ten rozpoczyna Środa Popielcowa, a kończy liturgia mszy Wieczerzy Pańskiej, która sprawowana jest w Wielki Czwartek.

Ile trwa wielki post 2023?

Wielki post 2023 rozpoczął się w Środę Popielcową, 22 lutego. Przyjmuje się, że trwa on 40 dni, na pamiątkę 40-dniowego postu Chrystusa. W tym roku Środa Popielcowa wypadła jednak dokładnie 46 dni kalendarzowych przed Wielkanocą. Wielki post w 2023 roku potrwa do czwartku, 6 kwietnia.

Zdjęcie W Środę Popielcową wierni w akcie pokuty posypują głowy popiołem / Daniel Dmitriew / Agencja FORUM

Wielki post - symbole

Wielki post pełen jest liturgicznych symboli. W Środę Popielcową wierni w akcie pokuty posypują głowy popiołem, który wskazuje na to, że wszystko co materialne i doczesne przemija. W tym okresie wiele osób spełnia też jedno z przykazań kościelnych, nakazujące, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Kolorem wielkiego postu jest fiolet. Co oznacza kolor fioletowy w Kościele? Jest znakiem żałoby, pokuty, skruchy oraz pokory. Ukazuje również wzajemne powiązanie między niebem i ziemią i tym, co boskie oraz tym, co ludzkie. Stanowi połączenie czerwieni, czyli krwi oraz niebieskiego, czyli niebiańskości.

Zdjęcie W Wielkim Poście wiele osób spełnia też jedno z przykazań kościelnych, nakazujące, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty / Darek Redos / East News

Czego nie wolno robić w wielkim poście?

40-dniowy post jest dla katolików czasem odkupienia i nawrócenia, ale także okresem wyrzeczeń. Te mają pomóc lepiej zrozumieć istotę wielkiego postu. Wielu katolików podejmuje w tym okresie konkretne postanowienia. Obok postu, a więc wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu, dopasowują wyrzeczenia do własnego życia, starając się na przykład ograniczyć spożycie alkoholu czy korzystanie z internetu.

Czego zabrania wielki post? "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie wielkiego postu powstrzymywać się od udziału w zabawach" - mówi 4. przykazanie kościelne.

