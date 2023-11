Kilka kropel i gotowe. Grubosz przestaje mieścić się na parapecie

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Drzewko szczęścia, czyli grubosz jajowaty, jest rośliną, która coraz częściej jest w naszych domach nie bez przyczyny. Jedni wierzą, że zapewni im powodzenie i dostatek, a drudzy widzą w nim przepiękny element wyposażenia. Jedno jest pewne: grubosza warto mieć, bo jego uprawa jest banalna. A co zrobić, kiedy jednak na naszych oczach drzewko szczęścia marnieje? Najpierw warto spróbować z jednym patentem: kilka kropel może nie tylko go uratować, ale pobudzić do wytwarzania ogromu liści.

Zdjęcie Grubosz przestał rosnąć? Może to być spowodowane nieodpowiednim podlewaniem / 123RF/PICSEL