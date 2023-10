Jedni ekscytują się na widok uginających się od kwiatów storczyka parapetów. Inni tworzą minidżungle na powierzchni 20 metrów kwadratowych. Są też i tacy, dla których rośliny to maszyny do zadań specjalnych - naturalne oczyszczacze powietrza, czy mury dla niechcianych, zazwyczaj tych latających gości. Jednak wszystkich miłośników roślin doniczkowych łączy coś jeszcze. Każdy z nich sięga po konkretną roślinę nie tylko z wyżej wymienionych powodów. Jest coś więcej. Przekonaj się. Wybierz tylko jedną roślinę i sprawdź odpowiedź. Potraktuj ją oczywiście z przymrużeniem oka;)

Zdjęcie Którą roślinę wybierasz? (Canva) / INTERIA.PL

1. Monstera, a raczej monstery

Twój wybór padł na monsterę? Kochasz dzikie klimaty. Wolność, energia, nieszablonowość, to jest to, co cenisz sobie w życiu najbardziej. Unikasz tych, którzy widzą tylko w czarnych barwach. Lubisz czuć pozytywne wibracje i tylko takie wysyłasz ludziom. Z życia bierzesz tylko to, co najlepsze. Monstera symbolizuje odrodzenie oraz szczęście. A ty chcesz być w życiu szczęśliwą i tego życzysz wszystkim znanym i nieznanym. Niektórzy uważają, że jest także symbolem wiary w siebie i dobrobytu. I już wiesz, dlaczego bardziej ciągnie cię właśnie w kierunku tego rosłego pnącza o charakterystycznych liściach.

Zdjęcie Monstera - symbol szczęścia (Canva) / INTERIA.PL

2. Zamiokulkas i Ja

Życie i styl Test osobowości: Która kobieta jest najstarsza? Odpowiedź wiele o tobie mówi Zabierasz do domu zamiokulkasa? Cenisz sobie spokój prawda? Spokój, stabilizację. Lubisz stąpać po pewnym gruncie. Omijasz szerokim łukiem kłopoty, nigdy nie wchodzisz w większe dyskusje. Masz wszystko pod kontrolą. Nie lubisz, gdy ktoś dyktuje ci warunki, próbuje wprowadzić, niekoniecznie pasujące ci, zasady. Dbasz o przestrzeń wokół, ale zgodnie z napisanym przez siebie planem. Składającym się z kilku konkretnych punktów. Nie lubisz udziwnień, skomplikowanych akcji. A poza tym wszystkim, to gdy spoglądasz, jak twój zamiokulkas pięknie się rozrasta, to liczysz na to, że szczęście i pieniądze nigdy cię nie opuszczą.

Zdjęcie Zamiokulkas - pseudonim "drzewo pieniędzy" (Canva) / INTERIA.PL

3. Moja miłość storczyki

Serce twoje mocniej zabiło, gdy spojrzałaś na storczyka? Delikatna, wrażliwa i uczuciowa z ciebie osoba. Kochająca piękno i starająca dostrzegać się je w każdym milimetrze. Empatia to twoje drugie imię. Nigdy nie brakuje ci zaangażowania, cierpliwości i tego wyjątkowego ciepła. Jesteś dokładna. Czasami łapiesz się na tym, że sama dla siebie jesteś za surowa. Ale do wszystkiego podchodzisz z pokorą i spokojem. Spokojny duch z ciebie, który preferuje towarzystwo tych najbliższych.

Zdjęcie Storczyk - symbol miłości (Canva) / INTERIA.PL

4. Aloesowa moc

Zdecydowałaś - to będzie aloes. Niby osoba pozytywnie nastawiona do świata, ciekawa innych, dusza towarzystwa, a jednak coś czasami powoduje, że stawiasz pewną barierę. Kujesz małymi igiełkami, często nieświadomie. Na szczęście masz dookoła siebie ludzi, którzy na tyle już cię poznali, że wiedzę, czego mogą się spodziewać. Nie odbiera to na pewno tobie uroku. Jesteś osobą, która uwielbia dbać o siebie. Wizyty w salonach kosmetycznych już dawno zamieniłaś na domowe SPA. Cenisz sobie naturalność i zdrowe podejście do życia.

Zdjęcie Aloes - symbol pamięci (Canva) / INTERIA.PL

5. TAK - sansewieria

Decyzja zapadła - sansewieria. Nie lubisz nadgodzin, zadyszki, zakwasów. Cenisz sobie bardziej spokojny tryb życia, bez dodatkowych atrakcji. Jak już masz coś zrobić, to ma być to dla ciebie proste i przyjemne jednocześnie. Tak już masz. Zawsze wybierasz proste ścieżki, nie za długie, z wygodnym podłożem. Typem sportowca raczej nie jesteś. Owszem lubisz treningi, ale patrzeć jak inni ćwiczą, leżąc przy tym na kanapie. Twój dom - twoja twierdza. Dbasz, pielęgnujesz i nie pozwolisz, na to, aby komukolwiek stała się tam krzywda.