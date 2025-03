Jak się robi ajwar?

Czym jest ajwar? To gęsta pasta sporządzona z pieczonych warzyw: papryki i bakłażana, z dodatkiem czosnku, oliwy oraz przypraw. Istnieją także pewne alternatywy i bakłażan jest zastępowany marchwią albo cukinią, jednak modyfikacje nie zawsze wpływają korzystnie na finalny efekt. W efekcie ajwar odbiega od oryginału nie tylko smakiem, ale także właściwościami.

Skąd pochodzi ajwar? Na pewno wywodzi się kuchni serbskiej, ale wiele innych krajów bałkańskich rości sobie prawo. Obecnie trudno rozstrzygnąć ten spór, jednak jedno jest pewne: ajwar warto jeść, nie tylko ze względu na smak, ale także na jego właściwości zdrowotne.

Do czego stosować ajwar?

Z czym jeść ajwar? Pasuje on do wielu potraw: idealnie komponuje się z mięsami i warto go mieć wtedy, kiedy urządzamy grilla. Może także wzbogacić sosy warzywne i doskonale sprawdzi się jako smarowidło do kanapek. Jeśli nie mamy pomysłu na obiad, to wystarczy ugotować makaron i połączyć go z ajwarem. Smarowidło ponadto nie jest trudne w przygotowaniu, więc to kolejny argument, by po ajwar sięgnąć. A jeśli w kwestii kulinarnej nie czujemy się pewnie, to także nic straconego: w sklepie kupimy ajwar za kilka złotych.

Czy ajwar jest zdrowy?

Ajwar ma szereg prozdrowotnych właściwości, więc jest prostu zdrowy. To źródło witaminy C. Odpowiada za odporność, elastyczność naczyń krwionośnych i ich wzmocnienie, normalizację ciśnienia tętniczego oraz prewencję miażdżycy. Ponadto witamina C pomaga syntetyzować kolagen, a to spowalnia starzenie się i tworzenie się zmarszczek. Witamina C to silny przeciwutleniacz, a to sprawa, że zmniejsza ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych, a łatwiej pozbyć się toksyn obciążających wątrobę i nerki.

Bakłażan to naturalny afrodyzjak, ale nie tylko. To cenne źródło potasu, magnezu i wapnia, więc takie trio wspiera pracę układu krążenia, nerwowego i kostnego. Obecność błonnika działa rewelacyjnie na jelita. Warto wspomnieć, że ajwar w takiej wersji jest niskokaloryczny, bowiem 100 g smarowidła, to tylko 70 kcal.

Jak zrobić ajwar?

Ajwar bez większego problemu można kupić w sklepie, ale możemy przygotować smarowidło samodzielnie. Do zrobienia ajwaru potrzebne będą:

4 papryki czerwone,

bakłażan,

2 ząbki czosnku,

oliwa,

ocet winny,

sól i pieprz do smaku.

Papryki kroimy na pół, wydrążamy nasiona. Bakłażana kroimy na pół i skórkę nacinamy. Warzywa wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy około 30 minut, aż będą dobrze przyrumienione. W zastępstwie możemy użyć patelni grillowej albo ułożyć paprykę i bakłażana na ruszcie. Kiedy warzywa będą gotowe, dodajmy czosnek i miksujemy na gładką masę, którą później przekładamy na patelnie z oliwą. Doprawiamy dwoma łyżkami octu winnego, solą i pieprzem oraz dusimy na małym ogniu przez 1,5 godziny, aby odparowała woda. Gotowy ajwar można przełożyć do słoiczków i zapasteryzować.