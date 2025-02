Pajęczaki żerują od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a szczyt ich aktywności przypada na maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Niestety, nie oznacza to, że przez resztę roku problem znika. Stosunkowo ciepłe i bezśnieżne zimy wydłużają okres ich aktywności, a w tym roku Lasy Państwowe ostrzegały przez ich obecnością już w styczniu. Kleszcze przyczynią się do zakażeń boreliozą oraz kleszczowego zapalenia opon mózgowych, których skutki są bardzo niebezpieczne dla zdrowia.