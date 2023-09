Spis treści: 01 Kiedy sadzić lawendę w ogrodzie?

02 Jak przygotować sadzonki lawendy?

03 Inne patenty na rozmnożenie rośliny

Kiedy sadzić lawendę w ogrodzie?

Jedną z najpopularniejszych odmian lawendy, chętnie wybieranych do przydomowych ogrodów, jest Lavandula angustifolia, czyli lawenda wąskolistna. Ta wieloletnia roślina w okresie kwitnienia pokrywa się kwiatami w odcieniach niebieskiego i fioletu, nadając uroku wypielęgnowanym rabatom. Odpowiednimi terminami na sadzenie lawendy są: wiosna, końcówka lata i jesień. Przenoszenie lawendy do gruntu jeszcze przed nastaniem pierwszych mrozów pomoże jej się o wiele lepiej ukorzenić.

Ma to ogromny wpływ na dalszy rozwój rośliny, gdyż silny system korzeniowy wpływa na bezpieczne przezimowanie młodych okazów, które już w kolejnym sezonie rozwiną się i obficie zakwitną, wypełniając przestrzeń delikatnym zapachem. Zanim jednak zabierzemy się za sadzenie, musimy zaopatrzyć się w specjalne sadzonki. Z łatwością dostaniemy je w sklepach i dobrze wyposażonych centrach ogrodniczych, jednak może to okazać się kosztowne dla portfela. Tanią alternatywą jest samodzielne rozmnożenie krzewinek lawendy.

Jak przygotować sadzonki lawendy?

Zdjęcie Lawendę możemy rozmnożyć na kilka sposobów / 123RF/PICSEL

Wielu mniej doświadczonych ogrodników ma opory przed porywaniem się na własnoręczne rozmnażanie roślin ogrodowych. W przypadku lawendy jest to bardzo proste zadanie, które nie wymaga wieloletniej wprawy. Jeśli marzy nam się uprawa rośliny w sporej ilości, wybierzmy mnożenie jej przez sadzonki pędowe, pobierane z rośliny matecznej. Pobieramy je głównie późnym latem lub dopiero wiosną.

Jakich zasad przestrzegać po wyborze tej metody? Pamiętajmy, by pędy przeznaczone na stworzenie sadzonek miały ok. 8-10 cm długości. Po ich ścięciu dokładnie usuwamy liście z dolnej części, a następnie umieszczamy w doniczce wypełnionej specjalnym podłożem. Nad ziemią powinna wystawać część rośliny o długości 2 cm. Tak przygotowaną sadzonkę obficie podlewamy i okrywamy agrowłókniną. W ten sposób uchronimy ją przed nadmiernym i zbyt szybkim wyparowaniem wody. W kolejnym kroku uzbrajamy się w cierpliwość na 2-3 tygodnie. Po tym czasie sadzonki pędowe zdążą się ukorzenić. Niezwykle ważne w tym okresie będzie dbanie o odpowiedni poziom nawilżenia ziemi w doniczce.

Inne patenty na rozmnożenie rośliny

Satysfakcja z samodzielnego rozmnożenia lawendy przebija początkowy stres i dodaje pewności siebie w działaniach ogrodniczych. Co ważne, nie musimy decydować się jedynie na metodę związaną z przygotowywaniem sadzonek. Ogrodnicy polecają także dwa alternatywne rozwiązania.

Pierwsze polega na rozmnażaniu przez wysiew nasion. W pierwszej kolejności poddaje się je stratyfikacji, czyli chłodzeniu. W tym celu mieszamy je z wilgotnym piaskiem, wkładamy do pojemniczka i przechowujemy w temperaturze ok. 4 st. C. przez 2 miesiące. Dopiero po tym czasie następuje wysiew do doniczek wypełnionych przepuszczalnym podłożem. Jesienią możemy także wysiać nasiona wprost do gruntu, a następnie zabezpieczyć je agrowłókniną.

Jednym z prostszych patentów na uzyskanie nowych okazów lawendy jest rozmnożenie jej przez odkłady. Najlepszym terminem na wykonanie tej czynności jest wiosna. To właśnie wtedy pobieramy długi pęd, usuwamy z niego liści i wkładamy do wcześniej przygotowanego rowka o głębokości ok. 10 cm. Fragment rośliny przysypujemy ziemią i mocujemy do pręta lub drutu. Początkiem jesieni sprawdzamy, czy wytworzyły się korzenie. Jeśli tak, odcinamy pęd i wiosną sadzimy w nowe miejsce.

