Hortensja bukietowa - wymagania. Roślina, którą pokochali ogrodnicy

Hortensja bukietowa jest pochodzącym z Chin i Japonii krzewem, który może osiągnąć nawet do 4 metrów wysokości. Jego cechą charakterystyczną są ogromne, stożkowate kwiatostany, które niejednokrotnie przybierają imponujące rozmiary, dorastając niekiedy nawet do 30 cm długości.

Hortensja bukietowa to jedna z tych roślin, którą ogrodnicy wręcz pokochali

Kolorowe, najczęściej różowe, białe lub limonkowe kwiaty zakwitają zazwyczaj w lipcu, utrzymując kwitnienie do września, a czasami nawet października. Wtedy też zaczynają powoli wysychać. Krzewy hortensji kwitną jednak na pędach tegorocznych, co sprawia, że silne cięcie rośliny na wiosnę mocno pobudzi ją do wypuszczenia większej liczby nowych pędów.

Jak się obcina hortensje bukietowe?

Przycinanie hortensji jest jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Najlepiej wykonać go na przełomie marca i kwietnia, skracając pędy na czwartym lub piątym oczkiem ponad ziemią. Wiosną z krzewu należy także całkowicie wyciąć wszystkie cienkie, wiotkie, chore, zdeformowane i suche pędy. Tylko w ten sposób zachęcimy roślinę do kolejnego, intensywnego kwitnienia.

Jak ciąć hortensję bukietową żeby miała duże kwiaty?

Ogrodnicy nierzadko decydują się również na przycinanie hortensji jesienią. Wówczas ścina się zaschnięte kwiatostany. Niewielu decyduje się jednak na podobny krok, uważając, że zaschnięte kwiaty są świetną ozdobą ogrodu w trakcie zimowych dni. Podobny zabieg sprawia jednak, że rośliny wypuszczają więcej młodych pędów z kwiatami.

Jak się obcina hortensje bukietowe?

Młode, świeżo posadzone hortensje bukietowe przycina się około 15 cm nad ziemią, bez względu na termin, w jakim roślina została posadzona. Intensywne pierwsze cięcie sprawi, że młoda hortensja szybciej i mocniej się korzeni, zakwitając najczęściej jeszcze w tym samym roku.

Starsze rośliny przycina się mocno, co roku. Sprawia to, że obsypują się kolejno dużymi kwiatostanami.

Jak nisko przycinać hortensje bukietowe?

Przycinanie hortensji najlepiej zaplanować na ciepły, pogodny dzień. Jeśli chcemy, aby hortensja w naszym ogrodzie przybrała formę wysokiego krzewu, należy z każdym rokiem przycinać ją nieco wyżej, najlepiej za drugim oczkiem. Wówczas będzie szybko pięła się w górę i obficie kwitła.

Jeśli naszym marzeniem jest krzew hortensji o średniej wielkości, należy przycinać go nisko i mocno, a pędy skracać na wysokość około 20-25 cm nad ziemią. Wtedy też krzew osiągnie podobną wysokość, jaką miał w poprzednim roku.

