Co odstrasza muchy?

W sezonie wiosennym oraz letnim muchy wlatujące do domów czy mieszkań stają się prawdziwym utrapieniem. Na szczęście, poza chemicznymi preparatami czy pułapkami na te owady, istnieją sposoby, które nie tylko je przepędzą ale również będą dawać więcej korzyści. Mowa o roślinach, będących wspaniałą dekoracją balkonów czy tarasów, a których muchy oraz komary nie znoszą. Wystarczy, umieścić je w skrzynkach, a brzęczące insekty nie będą zakłócać relaksu. Do najpopularniejszych w Polsce roślin odstraszających owady należą nie tylko te typowo ozdobne, ale również aromatyczne zioła.

Jakie rośliny na muchy?

Do roślin, których olejki eteryczne działają drażniąco na muchy, muszki i inne owady, zalicza się m.in.:

Geranium , czyli pelargonie pachnącą,

, czyli pelargonie pachnącą, Lawendę

Kocimiętk ę

ę Zioła, np. bazylię i rozmaryn

Rośliny na balkon odstraszające muchy

Zdjęcie W pobliżu komarzycy z pewnością nie pojawią się komary oraz muchy / 123RF/PICSEL

Komarzyca

Jest to roślina bardzo prosta w uprawie i mało wymagająca. Wydziela aromat, który świetnie odstrasza różnego rodzaju owady. Ponadto komarzyca wykazuje właściwości korzystnie wpływające na zdrowie. Z jej liści można przygotować napar pomocny podczas leczenia kaszlu czy chorych zatok.

Pelargonie pachnące

Pelargonie to jedne z najbardziej popularnych roślin na balkony i tarasy. Nie dość, że pięknie się prezentują, to ich zapach działa odstraszająco na muchy i meszki. Rośliny te należy zasadzić na żyznym podłożu i umieścić w nasłonecznionym miejscu.

Zdjęcie Muchy nie tolerują intensywnego zapachu lawendy, dlatego warto umieścić ją na tarasie / 123RF/PICSEL

Lawenda wąskolistna

Lawenda to wdzięczna, pięknie pachnąca roślina - będzie nadawać się zarówno na balkon, taras, jak i rabatę. Intensywna woń lawendy sprawia, że komary i meszki omijają szerokim łukiem miejsca, w których kwitnie. Należy pamiętać, że lubi miejsca zaciszne, ciepłe, słoneczne - balkon południowe będzie najlepiej jej opowiadał. Ponadto zasuszone kwiaty lawendy odstraszają inne uciążliwe owady, m.in. mole.

Zdjęcie W ogrodzie czy na balkonie warto mieć również aksamitki. Te kwiaty sprawią, że owady będą trzymać się z daleka / 123RF/PICSEL

Aksamitki

Komary, muchy i inne latające owady nie znoszą również zapachu aksamitek. Popularne "śmierdziuchy" można umieścić zarówno na balkonie jak i posadzić w ogródku, gdzie odstraszą szkodniki glebowe, a także korzystnie wpłyną na owocowanie pomidorów znajdujących się w pobliżu.

Mięta

Miętę można uprawiać w każdym miejscu - w pomieszczeniach, na balkonie, czy w gruncie. Wytwarza ona dużą ilość olejków eterycznych, które skutecznie przepędzą muchy, komary i meszki. Ponadto mięta jest łatwa w uprawie, wykazuje wiele właściwości zdrowotnych i pomaga w leczeniu dolegliwości trawiennych.

Bazylia

Muchy odstraszy też bazylia. To popularne zioło posadzone w gruncie czy doniczce sprawi, że uciążliwe owady nie będą pojawiać w pobliżu. Ważne jednak, by zapewnić jej słoneczne stanowisko. Umieszczona na parapecie sprawi, że muchy nie będą wlatywały do domu przez otwarte okno.