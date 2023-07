Komu może zaszkodzić jedzenie kalafiorów? Sprawdź czy należysz do tej grupy

Dodaj do wody, podlej i patrz jak rośnie. Balkon utonie w pelargoniach

Kalafior - jakie ma właściwości?

Kalafior to warzywo niezwykle wartościowe, pełne witamin oraz składników odżywczych. Na przestrzeni lat udało się ustalić jakie są najważniejsze prozdrowotne właściwości tych warzyw.

Jak przekonują naukowcy z Ameryki Północnej i Kanady oraz Uniwersytetu Stanu Teksas, regularne spożywanie kalafiorów może zmniejszyć ryzyko raka prostaty i pęcherza

Jak twierdzą badacze z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore, kalafiory mogą chronić przed zapaleniem błony śluzowej żołądka, zapaleniem przełyku, a nawet rakiem żołądka

Odkryto też, że u pacjentek jedzących większe ilości warzyw z rodziny kapustnych, w tym kalafiorów, występuje mniejsze ryzyko zachorowania na reumatoidalne zapalenie stawów

Poza tym kalafior ma niewiele kalorii, niski indeks glikemiczny i jest polecany dla osób chcących schudnąć. Stanowi także źródło:

węglowodanów

błonnika pokarmowego

witamin: A, C, E, z grupy B

sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, manganu, cynku, miedzi

Komu jedzenie kalafiora może zaszkodzić?

Kalafior nie należy do warzyw lekkostrawnych, a jednorazowe zjedzenie go w dużych ilościach może wywołać wzdęcia oraz gazy. Nie poleca się więc serwowania go na kolację. Aby złagodzić te niepożądane dolegliwości warto podczas gotowania do wody dodać czosnek, imbir, koper lub kminek.

Zdjęcie Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia dolegliwości trawienne po spożyciu kalafiora, warto podawać go w towarzystwie czosnku, kminku czy kopru / 123RF/PICSEL

Ponadto na kalafiory powinny uważać osoby zmagające się z chorobami tarczycy. Podobnie jak inne warzywa z rodziny kapustnych, zawierają substancje, które zaburzają wchłanianie jodu z pożywienia. Spożywanie kalafiora - szczególnie w dużych ilościach i w surowej postaci, może być więc szkodliwe dla tej grupy.