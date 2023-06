Mleko, zupa, sos, woda z gotujących się ziemniaków - prawdopodobnie większość osób choć raz w życiu miała do czynienia ze ścieraniem z kuchenki wspomnianych płynów. Czy jedyną metodą na uchronienie się przed wykipieniem zawartości garnka jest nieustanne pilnowanie podczas gotowania? Absolutnie nie.

Co zrobić, żeby zawartość garnka nie wykipiała?

Posiadasz drewnianą łyżkę lub łopatkę do mieszania? Doskonale. To twoje narzędzie przeciwko kipieniu potraw. Sięgnij po nią do szuflady, a następnie połóż ją w poprzek wierzchu garnka. Jeśli zawartość garnka osiągnie poziom łyżki lub łopatki, to po ich dotknięciu płyn natychmiast opadnie.

Podczas długiego gotowania zakrywasz garnek pokrywką? To błąd. Jeśli ogień pod naczyniem będzie duży, to wzrośnie prawdopodobieństwo, że twoje danie wykipi. Jeśli musisz przyrządzać potrawę pod przykrywką, po prostu minimalnie ją odkryj, by zmniejszyć temperaturę i ciśnienie w środku garnka.

Zdjęcie Kipienie zawartości garnka może doprowadzić do dużego bałaganu w kuchni / 123RF/PICSEL

Kolejnym, sprawdzonym sposobem jest smarowanie brzegów naczynia masłem lub olejem. Wystarczy niewielka ilość tłuszczu, by z twojego garnka nic nie wykipiało. Płyn po zetknięciu z masłem lub olejem zacznie spokojnie opadać.

Można także wyposażyć się w specjalne, silikonowe pokrywki, które zapobiegają kipieniu potrawy. Z uwagi na tworzywo, z którego są wykonane, podczas gotowania dopasowują się wielkością do garnka, tym samym niemal hermetycznie zatrzymując jego zawartość.

Zdjęcie Gotowanie pod przykryciem na dużej mocy może zwiększyć ryzyko wykipienia zawartości garnka / 123RF/PICSEL

Alternatywą dla pokrywki jest metalowy krążek, nazywany potocznie kipochronem. Głównie przeznaczony jest do gotowania mleka. Krążek wkładamy na dno garnka i aplikujemy do niego mleko. W momencie, gdy mleko zacznie się podnosić, krążek zacznie obijać się o ścianki garnka, informując nas dźwiękowo o tym, że wzrasta ryzyko wykipienia zawartości.

