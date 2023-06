Jakie błędy najczęściej popełniamy?

Często popełnianym błędem jest niedokładne przeglądanie owoców i warzyw używanych do zapraw. Nawet kilka spleśniałych drobnych sztuk może przyczynić się do pogorszenia jakości zapraw i ich szybszego zepsucia. Owoce używane do zapraw powinny być dokładnie umyte. Obejrzyj, czy nie ma w nich szkodników lub owadów. Ich obecność może sprawić, że będziemy musieli pozbyć się przetworów, a tym samym zmarnujemy dużą ilość żywności.

Zdjęcie Nadpsute owoce najlepiej wyrzucić. Nie nadają się do wykorzystania w domowych przetworach / 123RF/PICSEL

Szkodliwe działanie cukru sprawiło, że wiele osób zdecydowało się na unikanie go. Niestety w przetworach jego obecność jest konieczna. Cukier jest konserwantem, który sprawi, że przetwory nie ulegną zepsuciu. Nawet jego zbyt mała ilość może wpłynąć na krótszy termin przydatności do spożycia weków.

Przed przelaniem przetworów do słoików, należy pamiętać, aby je dokładnie umyć. Naczynia powinny być dokładnie wysterylizowane, niezależnie od tego, czy kupiliśmy je w sklepie, czy korzystamy z już używanych sztuk.

Proces pasteryzacji może wydawać się skomplikowany. Prawda jest jednak inna. W wielu przypadkach można wykonać go na sucho. Wystarczy, że gorące przetwory przykryjemy grubym kocem. Jeśli zamierzamy przechowywać żywność dłużej, powinniśmy przedłużyć ten proces. Możemy wykonać go również w piekarniku lub w kąpieli wodnej.

Jak przygotować przetwory? 7 ważnych zasad

Przy przygotowywaniu przetworów najważniejsza jest odpowiednia higiena. Zanim przystąpisz do obróbki owoców, upewnij się, aby dokładnie umyć ręce, blat oraz narzędzia, których zamierzasz używać.

Poświęć czas na dokładne przejrzenie owoców, z których zamierzasz robić zaprawy. Odrzuć spleśniałe, uszkodzone oraz zgniłe egzemplarze. Wybierz tylko te owoce, które są dojrzałe i zdrowe.

Aby mieć pewność, że owoce i warzywa będą właściwie zakonserwowane, użyj odpowiedniej ilości cukru, soli lub octu. Te składniki przedłużają przydatność żywności i zmniejszają ryzyko zepsucia.

Dokładnie umyj, a następnie wyparz naczynia, w których zamierzasz zawekować przetwory. Mogą to być słoiki z zakrętką lub szklane butelki.

Pamiętaj o pasteryzacji. Po zamknięciu przetworów w słoikach przez ok. 30 minut podgrzewaj je w temperaturze poniżej 100 st. C. Po zakończeniu pasteryzacji odwróć słoiki do góry dnem i pozostaw w zacienionym miejscu do przykrycia.

Gotowe przetwory należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Pomieszczenia o wysokiej wilgotności mogą przyczynić się do zepsucia lub zapleśnienia zawartości słoików.

Podpisuj słoiki. Po przygotowaniu weków warto umieścić na nich informację, kiedy i z czego zostały zrobione. Pomoże ci to w uporządkowaniu spiżarni oraz uchroni od możliwego zatrucia. Pamiętaj, że najpierw należy spożywać przetwory, które zostały wykonane najdawniej.

Zdjęcie Słoiki powinny być dokładnie umyte oraz wysterylizowane / 123RF/PICSEL

Co zrobić z zepsutymi przetworami?

Termin ważności przetworów zależy od tego, ile użyto do nich cukru, soli lub octu. Przyjmuje się, że najbezpieczniej jest spożyć przetwory w ciągu roku od ich sporządzenia. Dłuższe przechowywanie weków może skutkować wystąpieniem pleśni lub ich zepsuciem.

Jeśli zamierzamy spożyć zawartość słoika, która pozostała z poprzedniego sezonu, warto po otwarciu upewnić się, że jest dobra. Jeśli zauważymy jakiekolwiek objawy pleśni, przetwór należy od razu wyrzucić. Nawet mała plamka oznacza, że niewidoczne dla oka grzyby są w całej zawartości słoika. Spożycie ich może być bardzo groźne dla człowieka i skutkować zatruciem. Pleśń jest również rakotwórcza. Jej regularne spożycie może powodować długofalowo negatywne skutki.



Zdjęcie Warzywa i owoce pasteryzować można metodą "na sucho" lub "na mokro" / Beata Zawrzel / Reporter

