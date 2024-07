W trakcie przygotowania preparatu należy trzymać się zasady, która mówi, że na każdy litr wody przypada 100 g zebranego skrzypu polnego. Cały wysiłek polega więc na zebraniu rośliny, umieszczeniu jej w wiadrze lub beczce i zalaniu wodą. Teraz wystarczy odstawić składniki na 24 godziny w ciemne miejsce. Po upływie wyznaczonego czasu przelewamy miksturę do butelki ze spryskiwaczem i przechodzimy do wykonania oprysku śliwek. Dla uzyskania najlepszych efektów doradza się powtarzanie czynności co 14 dni.