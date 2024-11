Dzieje się tak, ponieważ nagromadzające się zabrudzenia i spalone pozostałości w palenisku jak i wewnętrznych ścianach komika, mogą przyczyniać się do m.in. pogorszenia przepływu powietrza , cofania się spalin i niedrożności przewodu odprowadzającego dym. W skrajnych przypadkach można nawet mówić o pożarze.

Zaniedbany, brudny i osmolony kominek to również mniejsza wydajność spalanego wkładu oraz jego częste przygaszanie .

Natomiast po zakończeniu sezonu grzewczego - czyszczenie kominka polega na usunięciu z niego popiołu, smoły, sadzy i innych zanieczyszczeń . Natomiast przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto zdemontować podstawowe elementy kominka i ponownie je wyczyścić. To również dobry moment na przyjrzenie się poszczególnym podzespołom kominka i w razie wykrycia usterek, zlecić ich naprawę lub dokonać zakupu nowych.

Zanim zabierzemy się za czyszczenie kominka, w pierwszej kolejności należy upewnić się, że z alegający w nim żar wygasł , a inne elementy nie są gorące. Specjaliści sugerują, że by czyszczenie wykonać ok. 12 godzin po ostatnim wygaszeniu kominka . Przy kominku warto rozłożyć np. folię malarską, która uchroni posadzkę przez ewentualnym zniszczeniem lub zabrudzeniem.

Jeśli kominek posiada szybę, powinniśmy czyścić ją przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki , które nie porysują powierzchni szyby. W tym celu możemy użyć dedykowanych preparatów do usuwania sadzy z szyb lub sięgnąć po domowe rozwiązania. Szybę od kominka można wyczyścić starą gazetą i popiołem . Gazetę zanurzamy w popiele i delikatnie przecieramy nią szybę. Pamiętajmy jednak, by nie używać wówczas wody .

Oczyszczanie paleniska polega na dokładnym wybraniu z niego popiołu. Możemy to zrobić przy użyciu metalowej łopatki, dzięki której popiół wsypiemy do metalowego wiadra z pokrywką, co sprawi, że popiół nie będzie unosił się w powietrzu. Popiołu pozbędziemy się również odkurzaczem, ale warto podkreślić, że powinien być odkurzacz przemysłowy, a nie "zwykły", domowy.