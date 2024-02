Z przeprowadzanych co roku, szczególnie w okresie zimowym, badań wynika, że powietrze w naszym kraju jest jednym z najgorszych w Europie. Niektóre z polskich miast znajdują się nawet regularnie w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Zła jakość powietrza wymusza coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawne, szczególnie te dotyczące spalania paliw stałych.

W styczniu 2022 roku weszły w życie założenia dyrektywy unijnej, zwanej potocznie Ekoprojektem, które zakładają, że urządzenia energetyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej muszą spełniać szczegółowe normy dotyczące emisji pyłów, tlenku węgla, czy tlenku azotu. Co to oznacza dla właścicieli kominków?

Zakaz palenia w kominkach 2024. Kogo dotyczy?

Jednym ze sposobów walki z zanieczyszczonym powietrzem jest wprowadzenie zakazu palenia w kominkach. Taki zakaz faktycznie istnieje, ale nie wszyscy wiedzą, że póki co obowiązuje głównie w dni smogowe, gdy poziom zanieczyszczenia pyłem przekracza dopuszczalne 50 μg/m³. Zależy on również ściśle od uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza dla danych województw czy miast. Nie dotyczy on jednak osób, dla których kominek jest jedynym źródłem ogrzewania budynku lub mieszkania.

Większość uchwał zawiera zakaz spalania biomasy o wilgotności powyżej 20 proc., co oznacza, że drewno kominkowe powinno być sezonowane co najmniej przez dwa lata.

Ekoprojekt nie wprowadza więc pełnego zakazu palenia w kominkach, za to zawiera konkretne wytyczne dotyczące wprowadzania do obrotu nowych kominków. W ramach Ekoprojektu, kominki muszą spełniać określone kryteria efektywności:

Sezonowa efektywność energetyczna to:

minimalne 79 proc. dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet,

minimalne 65 proc. dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet i dla kuchenek,

minimalne 30 proc. dla kominków z otwartą komorą spalania.

Emisje pyłów PM przy 13 proc. tlenu:

nie przekraczające 20 mg/m³ dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pellet,

nie przekraczające 40 mg/m³ dla kominków z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pellet i dla kuchenek,

nie przekraczające 50 mg/m³ dla kominków z otwartą komorą spalania.

Obecnie jedynym miejscem, gdzie obowiązuje całkowity zakaz używania paliw stałych jest Kraków. Na pozostałym obszarze kraju można używać kominków, które spełniają wymogi Ekoprojektu.

