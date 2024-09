Pamiętaj, nim włączą ogrzewanie. Dwie kluczowe czynności przed sezonem grzewczym

Sezon grzewczy zazwyczaj rozpoczyna się we wrześniu lub w październiku. O tym, kiedy kaloryfery zaczynają grzać, decyduje z reguły zarządca budynku. Nie istnieją przepisy, które określałyby konkretną datę włączenia centralnego ogrzewania.

W większości przypadków kaloryfery zaczynają grzać wówczas, gdy temperatura na zewnątrz osiągnie mniej niż 10 stopni. To pierwszy warunek. Do rozpoczęcia sezonu grzewczego trzeba również spełnić drugi – temperatura mniejsza od 10 stopni musi się utrzymać przez 3 dni z rzędu. Oczywiście nie jest to sztywna reguła. W wielu miejscach grzejniki zaczynają pracować nawet wówczas, gdy jest nieco cieplej.