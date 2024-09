Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. sezon grzewczy to "okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów".

Z kolei z rozporządzenia ministra infrastruktury możemy dowiedzieć się, że centralne ogrzewanie powinno zostać włączone w momencie, gdy temperatura w budynkach mieszkaniowych osiągnie 20 st. C - mowa o pokojach, oraz 24 st. C w łazienkach .

Pamiętajmy jednak, że taki przepis również nie definiuje konkretnej daty rozpoczęcia okresu grzewczego, a pełni jedynie rolę sugestii i do tych "wytycznych" nie muszą stosować się spółdzielnie mieszkaniowe.

W praktyce rozpoczęcie sezonu grzewczego przypada zazwyczaj na przełom września i października , natomiast jego koniec na kwiecień. Jednak decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego jak i o jego zakończeniu w danym bloku podejmuje dana wspólnota mieszkaniowa lub zarządca i administracja budynku , składając do elektrociepłowni odpowiedni wniosek.

Jak prawidłowo odpowietrzyć kaloryfer i dlaczego warto to zrobić?

Wraz z nadejściem sezonu grzewczego wiele osób zmaga się z zapowietrzeniem kaloryfera. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieprawidłowy dopływ wody do grzejnika, przez co urządzenie bardzo słabo grzeje lub w ogóle. Ponadto Kaloryfer zapowietrza się, ponieważ do jego wnętrza przedostaje się zbyt duża ilość powietrza. Taka "usterka" jest dosyć powszechna i na szczęście bez problemu sami możemy ją usunąć.