Spis treści: 01 Czym jest lanolina? Jak wygląda tłuszczopot?

02 Właściwości lanoliny. Dlaczego jest tak cenna?

03 Jak stosować lanolinę? Skóra będzie ci za to wdzięczna

04 Ile kosztuje lanolina?

05 Lanolina - rano czy wieczorem?

06 Jak stosować lanolinę na włosy?

Czym jest lanolina? Jak wygląda tłuszczopot?

Lanolina ma nierozerwalne połączenie z owcami i wełną, bo jest wytworem skóry owiec. Nazwa pochodzi z języka łacińskiego od słowa "lana", które oznacza wełnę.

Ten zwierzęcy wosk ma za zadanie chronić i nawilżać owczą skórę. Owce produkują lanolinę, czyli tłuszczopot przez specjalne gruczoły, w niekorzystnych warunkach pogodowych, ponieważ chroni je ona przed zimnem czy gorącem.

Szybko okazało się, że lanolina chroni nie tylko owczą skórę, ale i ludzką także. Początkowo tłuszczopot owcy był polecany kobietom karmiącym do pielęgnacji popękanej skóry piersi. Substancja jest naturalna i nie szkodzi noworodkom, nawet jeżeli dostanie się do ich ust. Z czasem lanolina zaczęła mieć szersze zastosowanie w kosmetyce.

Ta żółta, tłusta i gęsta maź jest istnym złotem w dziedzinie pielęgnacji.

Właściwości lanoliny. Dlaczego jest tak cenna?

Zdjęcie Lanolina jest niezwykle wydajnym produktem. Wystarczy niewielka jej ilość / 123RF/PICSEL

Lanolina ma nie tylko właściwości natłuszczające i nawilżające. Okazuje się, że jest doskonałym emulgatorem, czyli łączy tłuszcze i wodę w jednolitą, kremową konsystencję, a równocześnie jest emolientem, czyli tworzy płaszcz ochronny na powierzchni skóry, działając jak łagodzący kompres na wszelkie zranienia, otarcia i przesuszenia.

Dzięki właściwościom nawilżającym umożliwia transport w głąb skóry innych składników odżywczych, przy czym przyspiesza gojenie ran. Jest bezpieczna w stosowaniu przez alergików i przy pielęgnacji niemowląt, gdyż jest substancją hipoalergiczną.

Jak stosować lanolinę? Skóra będzie ci za to wdzięczna

Zdjęcie Lanolina ma postać gęstego i tłustego wosku / 123RF/PICSEL

Lanolina ma niezwykle szerokie zastosowanie w kosmetyce. Znajdziemy ją jako dodatek kosmetyków do ciała, twarzy i włosów. Dlatego tłuszczopot w składzie balsamów do ciała, odżywkach i maskach do włosów, czy kremach do twarzy, rąk i stóp, nikogo nie dziwi.

Znajdziemy ją także w pomadkach nawilżających do ust i w maściach na pękające brodawki dla kobiet karmiących. Jednak najlepsze efekty lanolina przyniesie stosowana w czystej postaci.

Ile kosztuje lanolina?

W zależności od pojemności opakowania zapłacimy za nią od 9 do 150 zł. Rozbieżność cenowa wynika z przeznaczenia lanoliny.

Jeżeli zdecydujemy się na używanie lanoliny na spierzchnięte usta, spokojnie znajdziemy ją w małym opakowaniu, tubce lub słoiczku, za 9-15 zł.

Tubki w formie maści, gdzie będziemy używać lanoliny jako krem do twarzy, rąk czy stóp, to koszt 20-30 zł. 150 zł to już koszty ilości przemysłowych, a na domowe potrzeby wystarczy nam jednak mała tubka lanoliny, gdyż jest to kosmetyk niezwykle wydatny.

Lanolina - rano czy wieczorem?

Już niewielka ilość, wielkości ziarnka grochu starczy do posmarowania skóry twarzy. Lanolinę ze względu na jej natłuszczające właściwości podobnie jak maść z witaminą A, czy wazelinę, należy stosować na noc, by pomóc skórze w trakcie snu w odpowiedniej regeneracji.

Jako balsamu do ust, czy kremu do rąk możemy zaś używać lanoliny zarówno w dzień, jak i w nocy. W wietrzny, mroźny dzień tłuszczopot skutecznie ochroni usta od wysuszenia i popękania.

Jak stosować lanolinę na włosy?

Zdjęcie Zamiast myć twarz nasze babcie przykrywały ją obficie lanoliną / 123RF/PICSEL

Mogłoby się wydawać, że tak tłusta substancja nie nadaje się do pielęgnacji włosów, które przesadnie obciąży. Jednak zastosowana prawidłowo, sprawdzi się i w takim użyciu.

Wystarczy, że czystą lanolinę nałożymy od połowy długości włosów po ich końce przed myciem. Lanolinę trzymamy na włosach, najlepiej pod foliowym czepkiem ok. godzinę, a następnie myjemy włosy szamponem i stosujemy regularną pielęgnację.

Możemy w późniejszym kroku zastosować odżywkę lub maskę, która także ma lanolinę w składzie, ale już na dalszej pozycji.

