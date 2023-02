Spis treści: 01 Dlaczego kot biega po domu jak szalony?

02 FRAP: co to jest?

03 Co oznacza, gdy kot biega bokiem?

Dlaczego kot biega po domu jak szalony?

Porady Dlaczego kot ugniata? Uważaj, możesz niechcący go zdenerwować Większość właścicieli kotów zna tę sytuację aż za dobrze - pupil nagle zrywa się z miejsca i zaczyna szaleńczy bieg, podczas którego głośno miauczy, krzyczy i stroszy futerko. Kiedy pierwszy raz jesteśmy świadkiem tego dziwnego, odbiegającego od normy zachowania, możemy być przerażeni, ale uspokajamy - szaleńczy bieg kota po mieszkaniu jest dość naturalnym zjawiskiem i zdarzy się jeszcze nieraz. To zachowanie to FRAP i pojawia się najczęściej u młodych kotów, ale zdarza się również u starszych osobników z nadmiarem energii lub o mało aktywnym trybie życia.

Bardzo często dotyka kotów niewychodzących, mających niewiele bodźców z zewnątrz.

FRAP: co to jest?

FRAP, czyli Frenetic Random Activity Periods to po prostu "nagłe okresy szaleńczej aktywności", które pozwalają kotom pozbyć się nadmiaru energii. FRAP-y zdarzają się najczęściej:

młodym kotom

kotom niewychodzącym

kotom "jedynakom"

kotom prowadzące mało aktywny tryb życia

kotom, którym poświęca się mało energii.

FRAP-y mogą być męczące dla właścicieli, szczególnie że często zdarzają się nocą. Jak im zapobiec? Najprostszym sposobem jest zapewnienie kotu odpowiedniej dawki ruchu oraz zabawy. Kot, któremu regularnie pozwala się na pozbycie się nadmiaru energii jest spokojniejszy i rzadziej "wpada w szał".

Reklama

Warto pamiętać jednak, że FRAPy są kotu potrzebne i nie należy mu w nich przeszkadzać - można jednak odwrócić uwagę pupila np. ulubionym smakołykiem lub po prostu okazać mu zainteresowanie i dołączyć do zabawy.

FRAPy są całkowicie naturalnym i niegroźnym zjawiskiem, ale gdy zdarzają się wyjątkowo często, mogą oznaczać znaczny niedobór ruchu, a nawet świadczyć o schorzeniach, np. nadczynności tarczycy. Warto wtedy skonsultować się z weterynarzem.

Zdjęcie Gdy kot zaczął już swój szaleńczy bieg po domu, nie należy mu przeszkadzać / 123RF/PICSEL

Co oznacza, gdy kot biega bokiem?

Niepokój właścicieli kotów wzbudza często jeszcze jedno, dziwne zachowanie. Zdarza się bowiem, że kot biega bokiem. Dodatkowo jeży on sierść na grzbiecie i ogonie, i wygina się w łuk. Można odnieść wrażenie, że kot naciera wtedy na inne zwierzęta lub człowieka, stara się wyglądać na większego i groźniejszego, niż jest w rzeczywistości. Zachowanie to dotyczy najczęściej młodych kotów i podobnie jak FRAP, jest wtedy całkowicie normalne. Młode koty, chodzące i biegające bokiem uczą się bowiem w ten sposób, jak odstraszać wrogów.

Gorzej, gdy takie zachowanie zdarza się dorosłemu, dojrzałemu kotu. Może ono bowiem oznaczać, że jest on pobudzony, przestraszony lub źle reaguje na jednego z domowników. W takiej sytuacji należy przekierować jego uwagę na zabawkę lub smakołyk, a jeśli wiemy, co go zdenerwowało, szybko odciąć go od źródła niepokoju.

WAŻNE: W sytuacji, gdy kot jest zdenerwowany, nie należy go dotykać ani, tym bardziej, brać na ręce, bo może "wyżyć się" na opiekunie. Warto za to spokojnie mówić do niego i poczekać aż ochłonie.

Zobacz również: Twój kot wydaje takie dźwięki? Sprawdź, co one oznaczają!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kojąca kocimiętka. Koty ją uwielbiają! Interia.tv