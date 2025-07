Koty to zwierzęta, które słyną z wyjątkowego zamiłowania do czystości. Każdy, kto ma w domu mruczka wie, że potrafią godzinami pielęgnować swoje futerko, lizać się, "skubać" i podgryzać. W większości przypadków są w tym temacie samowystarczalne i nie potrzebują pomocy w codziennej higienie, ale w niektórych sytuacjach staje się ona niezbędna.

Koty są z natury bardzo czyste i dbają o porządek również w kuwecie. Czasem zdarza się jednak, że mruczek wychodzi z niej brudny. Może to wynikać z kilku przyczyn, więc warto dokładnie zbadać temat, by ulżyć zarówno kotu jak i sobie - mycie kota za każdym razem, gdy się załatwi może być dość problematyczne.

Zacznijmy od tego, że koty za wszelką cenę unikają załatwiania się w zanieczyszczonej kuwecie . Należy więc regularnie usuwać odchody i wymieniać żwirek, a kuwetę myć dokładnie co kilka dni. Jeśli żwir jest zanieczyszczony, a kuweta pełna odchodów, to kot, zakopując kolejne, będzie brudził łapki tymi, których nie usunęliśmy. Mruczek będzie też chciał jak najszybciej opuścić brudną kuwetę, więc istnieje spora szansa, że nie załatwi się do końca lub pobrudzi się podczas ucieczki.

Jeśli kot nagminnie wychodzi brudny z kuwety, to istnieje spora szansa, że źle toleruje wsypany do niej żwirek. Niektóre jego rodzaje są zbyt pylące lub nieodpowiednie dla konkretnego zwierzaka - źle dobrany żwir może denerwować go tak bardzo, że będzie chciał jak najszybciej opuścić kuwetę i nie załatwi się do końca lub w nerwach ubrudzi się odchodami.