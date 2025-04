Jak wygląda heliotrop peruwiański?

Heliotrop to bylina pochodząca z Peru. Charakteryzuje się krzaczastym pokrojem i może osiągać od 20 do 100 cm wysokości. Przykuwa uwagę drobnymi kwiatami, które zebrane są w baldachogrona. W zależności od odmiany mogą mieć intensywnie niebieski, purpurowy, fioletowy lub biały kolor. Wydzielają one słodką woń przypominającą zapach wanilii i migdałów, co przyciąga motyle, pszczoły i inne owady zapylające. Z tego względu heliotrop korzystnie wpływa na owocowanie innych roślin i warto sadzić go w pobliżu uprawy pomidorów czy ogórków.

Heliotrop peruwiański - odmiany

Heliotrop Alba - osiąga 80-100 cm, charakteryzuje się białymi kwiatami i szczególnie mocnym zapachem wanilii.

Heliotrop Golden - osiąga do 80 cm wysokości. Wyróżnia się złotawym odcieniem liści, jeśli rośnie w słońcu. Fioletowo-różowe kwiaty pojawiają się wiosną i latem.

Heliotrop Vanillezauber - rośnie do 30 cm, ma ciemnofioletowe kwiaty o intensywnym aromacie waniliowym.

Heliotrop Lord Robert - w odpowiednich warunkach może osiągnąć nawet 100 cm wysokości. Wyróżnia się kwiatami o płatkach w kolorze głębokiej purpury i białym środku. Liście także są dekoracyjne - mają ciemnopurpurowe unerwienie.

Heliotrop peruwiański - wymagania

Heliotrop preferuje słoneczne i osłonięte od wiatru stanowiska, ale światło powinno być rozproszone lub padać na roślinę jedynie do południa. W pełnym letnim słońcu będzie więdnąć. Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne i próchnicze o obojętnym pH. Heliotrop potrzebuje stale lekko wilgotnego podłoża, nie toleruje suszy. Jest też całkowicie nieodporny na niskie temperatury, zniszczyć mogą go przymrozki.

Heliotrop efektownie prezentuje się na rabatach w towarzystwie innych kwitnących roślin, np. begonii Slusarczyk Krzysztof 123RF/PICSEL

Heliotrop peruwiański - pielęgnacja

Heliotrop należy podlewać regularnie co 2-3 dni, trzeba pamiętać, by nie moczyć kwiatów ani liści, bo zwiększa to ryzyko chorób grzybowych. W sezonie wegetacyjnym konieczne jest nawożenie preparatami z małą ilością azotu (co 2 tygodnie). Roślinę uprawianą w donicy najlepiej nawozić preparatem o przedłużonym działaniu, dzięki czemu składniki odżywcze będą się wchłaniać stopniowo. Kluczowym zabiegiem jest również usuwanie przekwitniętych kwiatostanów. Dzięki temu roślina szybciej wypuści nowe baldachogrona.

Heliotrop peruwiański - zastosowania

W PRL-u heliotrop był jedną z najmodniejszych roślin w przydomowych ogródkach. Dziś stopniowo wraca do łask, bo ożywia ogród, nadaje lekkości, a przede wszystkim pięknie pachnie. Nadaje się do uprawy na rabatach, dobrze komponuje się z innymi kwitnącymi roślinami, np. begoniami czy różami. To również jedna z lepszych roślin do uprawy w donicach - łatwiej ją wtedy zimować. Heliotrop jest też świetną ozdobą balkonów i tarasów.

