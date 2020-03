Lekarz radzi, jak samemu zrobić maseczkę ochronną

Podczas pandemii koronawirusa maseczki ochronne stały się towarem deficytowym. Kupienie ich w sklepach oraz aptekach niemal graniczy z cudem. Warto więc spróbować zrobić maseczkę ochronną w domu. Tylko jak się do tego zabrać, by rzeczywiście spełniła swoje zadanie?

Zdjęcie Do zrobienia maseczki ochronnej możesz wykorzystać worek do odkurzacza /123RF/PICSEL

Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki zakażeń, pokazał, jak samodzielnie, krok po kroku, zrobić maseczkę ochronną. A więc do dzieła!

Co jest potrzebne do zrobienia maseczki ochronnej?

Zanim przystąpimy do robienia maseczki, musimy przygotować wszystkie niezbędne materiały. Będą nam potrzebne: ściereczki flizelinowe (mogą być z rolki), ściereczki z mikrofibry lub materiał z papierowo-syntetycznego worka do odkurzacza, dwie gumki recepturki, miarka, żelazko, nożyczki i mocna taśma klejąca lub zszywacz.



Jak zrobić maseczkę - instrukcja krok po kroku

Doktor Paweł Grzesiowski rozpoczyna pracę od odcięcia z rolki flizeliny kawałka o długości ok. 42 cm. W kolejnym kroku składa materiał na pół. Do przygotowania filtra wykorzystuje worek do odkurzacza - wycina z niego fragment o wielkości niewiele mniejszej niż na pół złożona flizelina.

- To jest warstwa filtrująca wewnątrz maski, która pochłania największą ilość zanieczyszczeń, także można powiedzieć, że to jest serce maski wytłumaczył - wyjaśnia Paweł Grzesiowski.

Wycięty kawałek worka należy umieścić pomiędzy dwoma warstwami złożonej flizeliny. Aby maseczka dopasowała się do naszej twarzy i wystającego z niej nosa, musimy jej nadać kształt harmonijki. Formujemy ją za pomocą żelazka, zaprasowując kolejno wszystkie plisy.



Ostatni krok to przymocowanie gumek. Kładziemy po jednej na każdym końcu maski, zaginamy flizelinę tak, aby przeszła przez pętlę gumki i sklejamy całość taśmą. To samo powtarzamy na drugim końcu. Gumki możemy przymocować również za pomocą zszywacza.



Maseczka gotowa!



Jak zakładać maseczkę ochronną?

Własnoręcznie zrobioną maseczkę zakładamy, umieszczając ją na nosie, a następnie zakładając gumki za uszy. Na samym końcu rozciągamy harmonijkę, by materiał przykrył usta oraz brodę. Paweł Grzesiowski uczulił, że taka maseczka może być używana maksymalnie przez 60 minut.



Instrukcja będzie bardziej czytelna, jeśli obejrzysz poniższy materiał wideo. Zobaczysz na nim, jak doktor Paweł Grzesiowski wykonuje maseczkę ochronną: