Spis treści: 01 Jak używać sody oczyszczonej do roślin?

02 Sposób na szkodniki i choroby grzybowe roślin doniczkowych

03 Liście będą okazałe i lśniące

04 Wsyp do wazonu. Brzydki zapach zniknie

Jak używać sody oczyszczonej do roślin?

W niektórych osobach patent ten może wywołać pewne wątpliwości. Z racji tego, że soda oczyszczona ma właściwości lekko żrące, bywa wykorzystywana do usuwania chwastów panoszących się w ogrodzie. Skoro działa na nie wyniszczająco, to czy nie zaszkodzi roślinom doniczkowym?

Sekretem do jej skutecznego, a przede wszystkim bezpiecznego działania, jest rozcieńczanie z dużą ilością wody. Dzięki temu soda oczyszczona do kwiatów zamienia się w remedium na wiele problemów w uprawie, bez efektów ubocznych i ryzyka uszkodzenia kwiatów, liści czy korzeni.

Reklama

Zdjęcie Przyglądaj się uważnie swoim kwiatom, by szybko namierzyć niepokojące objawy / 123RF/PICSEL

Sprawdź też: Umieść folię aluminiową w doniczce. Rośliny zaczną błyskawicznie rosnąć

Sposób na szkodniki i choroby grzybowe roślin doniczkowych

Zdarza się, że nawet najbardziej wypielęgnowany egzemplarz zostanie zaatakowany przez intruzów albo choroby. Zauważasz w doniczce nieproszonych gości, wzrost rośliny jest zahamowany lub pojawiły się na niej podejrzane przebarwienia? Użyj sody oczyszczonej na szkodniki i choroby roślin.

Jak to zrobić? Łyżeczkę produktu rozpuść w litrze ciepłej wody. Dodaj kilka kropel oliwy z oliwek, płynu do mycia naczyń lub mydła w płynie. Taki dodatek sprawia, że domowy oprysk na szkodniki dłużej utrzymuje się na roślinie. Wymieszaj i spryskaj cały okaz, w tym liście od spodu. Zabieg powtarzaj co trzy-cztery dni.

Oprysk z sody oczyszczonej pomoże uporać się z mszycami, przędziorkami, mączlikami, plamistością liści i mączniakiem. Produkt możesz wykorzystywać również do mycia samych doniczek.

Liście będą okazałe i lśniące

Podobny roztwór wykorzystasz do czyszczenia liści kwiatów doniczkowych. Receptura jest jeszcze prostsza. Wystarczy, że małą łyżeczkę sody rozpuścisz w litrze wody. Przecieraj liście miękką szmatką nasączoną takim specyfikiem, a usuniesz z nich wszelkie zabrudzenia. Lśniące liście będą prezentować się pierwszorzędnie. Przy okazji uodpornisz rośliny na działanie szkodników.

Zdjęcie Ciesz się widokiem błyszczących liści / 123RF/PICSEL

Dbanie o czystość liści nie jest jednak wyłącznie estetyczną kwestią. Zalegający na nich kurz utrudnia przeprowadzanie fotosyntezy, co odbija się negatywnie na stanie rośliny. Pamiętaj, że patent z sodą oczyszczoną nadaje się do użycia w przypadku gatunków o gładkich i błyszczących liściach. Należą do nich np. zamiokulkas, skrzydłokwiat, sansewieria, monstera, dracena, hoja i alokazja.

Zobacz: W jaki sposób zregenerować pomarszczonego i odwodnionego storczyka?

Wsyp do wazonu. Brzydki zapach zniknie

Lubisz otaczać się ciętymi kwiatami? Musisz wiedzieć, że wsypanie odrobiny sody oczyszczonej do wazonu pozwoli uzyskać odkażający efekt. Dzięki spowolnieniu procesów sprzyjających rozwojowi bakterii i grzybów kwiaty w wazonie dłużej zachowają świeżość i ładny wygląd. Pozbędziesz się także nieprzyjemnej woni z naczynia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pielęgnowanie skrzydłokwiatów w domu Interia DIY

Polecamy:

Czy begonie można przezimować? Te warunki muszą być spełnione

Gdy robi się zimno, trzykrotka potrzebuje specjalnej troski. Jak jej nie zmarnować?