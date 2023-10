Umieść folię aluminiową w doniczce. Rośliny zaczną błyskawicznie rosnąć

Dwa kroki do zimowania hortensji. Krzewy przetrwają mrozy bez szwanku

Folia aluminiowa wielokrotnie wykorzystana jest podczas pielęgnacji roślin przez doświadczonych ogrodników. Okazuje się, że jest niezwykle pomocna i może znacząco wpłynąć na ich kondycję. Na czym polega trik z folią aluminiową zastosowany w doniczkach?

Włóż kawałek folii aluminiowej do doniczki z rośliną. Oto co się wydarzy

Genialnym patentem stosowanym przez wielu ogrodników jest "doświetlanie" roślin przy pomocy folii aluminiowej. Większość okazów bez dostatecznej ilości wody oraz światła nie będzie w stanie przeżyć. By umożliwić im korzystanie całą powierzchnią i z każdej strony z promieni słonecznych, nie trzeba wcale obracać doniczki, a jedynie włożyć do niej kawałek folii aluminiowej.

Trik ten pomocny będzie szczególnie jesienią i zimą, a także podczas pochmurnych dni wiosną oraz latem. W tym celu wystarczy wyciąć kawałek folii aluminiowej w kształcie kwadratu, a następnie umieścić go na dwóch patyczkach np. od szaszłyków w taki sposób, by powstał "ekran". Następnie trzeba umieścić go w doniczce stroną błyszczącą w kierunku do kwiatka. Sprawi to, że światło będzie równomiernie docierać do rośliny.

Jak działa folia aluminiowa na rośliny ogrodowe?

Folia aluminiowa może okazać się również niezwykle pomocna w ogrodzie - w przypadku drzewek owocowych. Pomoże ona odstraszyć szpaki i inne ptaki, które wydziobują plony. Zwierzęta zazwyczaj nie przepadają za błyszczącymi, szeleszczącymi materiałami i działają one na nie jak pewnego rodzaju odstraszacze. Wystarczy wyciąć z folii aluminiowej kilka kwadratów, a następnie przykleić je na kwadratowe kartoniki, do których z kolei dobrze przymocować zawieszki lub patyki. Potem wystarczy pozawieszać je drzewach bądź powbijać do ziemi. Ten sposób pomoże skutecznie odstraszy ptactwo, atakujące drzewka owocowe w ogrodzie.

Zdjęcie Wykonując odstraszacze z folii aluminiowej, możesz liczyć na znacznie mniejsze straty w ogrodzie / 123RF/PICSEL