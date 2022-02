Wełnowce to szkodniki, które żywią się sokiem roślinnym. W efekcie potrafią zupełnie zniszczyć domowe kwiaty . Szczególnie licznie występują w okresie grzewczym. Lubią bowiem suche i ciepłe warunki. Wówczas niezwykle szybko przenoszą się z jednej rośliny na drugą.

Wełnowiec: co to jest?

Wełnowiec to mały biały robak, który mocno upodobał sobie storczyki, wilczomlecze, kaktusy, draceny, a także fikusy. Jest niewielkim owadem z gatunku pluskwiaków. Mimo iż jego wielkość sięga kilku milimetrów, potrafi wyrządzić olbrzymie szkody na roślinach, na których żeruje.

Zdjęcie Ciało wełnowców pokryte jest jasną wydzieliną, przypominającą kłaczki wełny / 123RF/PICSEL

Jeśli zauważysz na swoich roślinach charakterystyczne strzępki, które wyglądają jak kawałki wełny, reaguj natychmiast. Wełnowce najczęściej atakują zimą.

Wełnowiec: jak zwalczyć?

Zanim rozpoczniesz walkę z wełnowcami, dokładnie obejrzyj wszystkie rośliny i oddziel zdrowe od zainfekowanych. Szkodniki żerują na pędach, liściach, łodygach oraz korzeniach, dlatego sprawdź każdy zakamarek rośliny.

Jednym z domowych sposobów na pozbycie się wełnowca jest przemycie rośliny roztworem z płynu do naczyń, spirytusu i wody. Mieszankę należy przygotować w proporcji 1:2:3, a następnie za pomocą patyczka do uszu lub wacika przetrzeć całą roślinę. Pamiętaj, aby regularnie wymieniać waciki, co pomoże nie roznieść szkodników na inne liście i pędy.

Po wyczyszczeniu rośliny dokładnie spryskaj ją wodą. Większa wilgotność sprawi bowiem, że stanie się ona mniej atrakcyjną w oczach wełnowców. Kurację należy powtarzać co kilka dni, do momentu, aż robale całkiem znikną.

Jak pozbyć się wełnowców domowymi sposobami?

Wełnowców można również pozbyć się za pomocą roztworu z oleju parafinowego i wody w proporcji 1:1 i kilku kropel płynu do mycia naczyń. Ciekłą parafinę można kupić w każdej aptece.

Przygotowany roztwór nakładamy przy pomocą miękkiego pędzelka na duże osobniki, wełniste kłaczki oraz w zagłębienia w łodydze i w liściach. Po kilku dniach wełnowce znikną z powodu braku tlenu. Wówczas roślinę należy dokładnie przepłukać ciepłą wodą.

Aby nie dopuścić do inwazji wełnowców warto utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Rośliny można regularnie spryskiwać wodą. Zrezygnujmy z trzymania kwiatów nad kaloryferem.

