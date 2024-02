Jak prawidłowo zapinać pasy bezpieczeństwa?

Pasy bezpieczeństwa w samochodzie, to element wyposażenia, który ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom wypadku drogowego. Prawidłowe zapięcie pasów może ocalić zdrowie, a nawet życie w ekstremalnych sytuacjach drogowych. Należy jednak podkreślić słowo "prawidłowe", ponieważ nadal wiele osób niepoprawnie zapina pasy bezpieczeństwa, przez co wzrasta ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu podczas ewentualnego wypadku.

Zatem, jak odpowiednio powinniśmy zapinać pasy? Przede wszystkim zadbajmy o to, by pasy przylegały płasko do ciała.

Pas piersiowy nie powinien zsuwać się z ramienia. Należy tak dostosować siedzenie i naszą postawę, by pas przebiegał nad środkiem barku. Natomiast pas biodrowy powinien opinać biodra jak najniżej w stosunku do brzucha.

"Jeżeli jesteś grubo ubrany, rozepnij płaszcz, kurtkę lub marynarkę i poprowadź taśmy pasa jak najbliżej ciała. Po zapięciu klamry naciągnij pas piersiowy, żeby skasować luzy. Pas działa tym skuteczniej, im ściślej opasuje chronioną osobę. Nowoczesne pasy samonapinające nie krępują ruchów, jednak mogą się nadmiernie poluzować" - czytamy na stronie policji.

Zdjęcie Zamontowany na pasach guzik jest bardzo przydatny / 123RF/PICSEL

Do czego służy guzik na pasach?

Od momentu wynalezienia pasów bezpieczeństwa i wprowadzenia ich do użytku, co miało miejsce w latach 50., technologia jest cały czas ulepszana, by zapewnić kierowcy i pasażerom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Niepozorny guzik zamontowany na pasach spełnia funkcję ułatwiającą znalezienie klamry. Dzięki guzikowi klamra nie zsuwa się na sam koniec pasa, aż do podłogi auta, lecz jest blokowana na wysokości naszego ramienia.

