Jak przygotować babkę ziemniaczaną, chcąc mieć pewność, że nawet amator sztuki gotowania poradzi się z tym wyzwaniem? Odpowiedź jest prosta - warto skorzystać z rad kulinarnych autorytetów i zdać się na ich przepisy.

Skoro mowa o najlepszych kucharzach, do tego grona bez wątpienia zalicza się Karol Okrasa, który na youtubowym kanale Kuchni Lidla powiedział, że podróżując po Polsce, odwiedził mnóstwo gospodyń, które pokazywały swój najlepszy sposób na babkę ziemniaczaną. Okrasa na podstawie otrzymanych wskazówek, stworzył własnych przepis, który - jak dodaje kucharz - sprawi, że będzie to najlepsza babka, jaką można zrobić. Danie powinno być delikatne i soczyste, a taki efekt uzyskamy dzięki wskazówkom Okrasy. Zatem do dzieła.

Babka ziemniaczana - składniki

2 cebule,

40 g kaszy gryczanej,

1 łyżka mąki pszennej,

100 ml mleka,

2 łyżki oleju słonecznikowego,

1 szczypta pieprzu,

1 szczypta soli,

1 łyżka majeranku suszonego,

250 g boczku wędzonego w plastrach,

1 kg ziemniaków.

Dodatkowo

szczypiorek,

200 ml śmietany 12 proc.,

2 łyżki oleju słonecznikowego.

Babka ziemniaczana - przepis Karola Okrasy

Na patelnie wlewamy olej, rozgrzewamy i smażymy pokrojony w kostkę boczek. Gdy boczek się podsmaży, dodajemy posiekaną w kostkę cebulę i doprawiamy majerankiem. Karol Okrasa radzi, by do babki ziemniaczanej wybierać kartofle mączyste, czyli te, które mają mniejszą zawartość wody i większą zawartość suchej masy. Dzięki temu babka nie będzie gumowata i ciągnąca, lecz delikatna - przekonuje kucharz.

Obrane i umyte ziemniaki ścieramy na tarce o drobnych oczkach. Do miski ze startymi ziemniakami wlewamy cienkim strumieniem 100 ml zagotowanego mleka i dokładnie mieszamy. To właśnie mleko ma sprawić, że babka będzie jasna i wilgotna - wskazuje kucharz. Do naszej ziemniaczanej masy dodajemy mąkę pszenną, sól oraz pieprz. Ponownie mieszamy, dodajemy ugotowaną kaszę gryczaną i znowu mieszamy. Przestudzony boczek z cebulą przekładamy do miski z masą ziemniaczaną i mieszamy.

Naczynie do zapiekania smarujemy odrobiną tłuszczu i wykładamy do niego masę ziemniaczaną. Babkę pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C przez ok. 45-60 minut.

Kiedy nasza babka ziemniaczana leżakuje w piekarniku, czas przygotować pyszny dodatek. W tym celu do miseczki nakładamy trochę śmietany, dodajemy posiekany szczypiorek i mieszamy. Na upieczoną babkę ziemniaczaną nakładamy kleks śmietany ze szczypiorkiem.

