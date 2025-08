Młoda kapusta - jest źródłem witaminy C i K, potasu, a także kwasu mlekowego pozytywnie wpływającego na jelita. Ma ponadto niewiele kalorii - po przygotowaniu około 40 kcal na 100 g.

Ziemniaki - są bardzo sycące, a zarazem niskokaloryczne - 100 g ugotowanych to tylko 87 kcal. Ziemniaki to również źródło potasu, błonnika i wielu witamin.

Kalarepa - warzywo to wzbogaca dietę o witaminę C, witaminy z grupy B, żelazo, białko i wapń, ma zdolność redukowania stanów zapalnych i poprawia pracę jelit. 100 g kalarepy to niecałe 30 kcal!