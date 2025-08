Arboretum Wojsławice - co to za miejsce?

To obiekt z prawie 200-letnią historią, który od 1988 roku działa jako filia Uniwersytetu Wrocławskiego. Obejmuje aż 62 hektary malowniczej zieleni, z czego 5 hektarów w 1983 roku wpisano do rejestru zabytków kultury. To nie tylko przestrzeń do podziwiania przyrody i miejsce, do którego przybywają wrocławianie zmęczeni zgiełkiem dużego miasta - Arboretum Wojsławice dzieli od stolicy Dolnego Śląska zaledwie 50 km. To także ośrodek edukacyjny i naukowy, gdzie odbywają się liczne warsztaty, wystawy i wydarzenia tematyczne.

Spacerując po alejkach, trudno nie zauważyć, że nie jest to zwykły ogród. Z pełnym przekonaniem można nazwać go żywym muzeum roślin, gdzie każda ścieżka prowadzi do czegoś unikalnego.

Kwitnące okazy w arboretum wyglądają bajkowo SLAWOMIR WOCH/REPORTER East News

Kiedy wybrać się na zwiedzanie?

Arboretum Wojsławice jest udostępnione dla zwiedzających od wiosny do jesieni. W tym roku otwarcie miało miejsce 13 kwietnia, a czas na wizytę mamy do 19 października. Wizyta możliwa jest w każdy dzień, w tym święta. W zimie ogród pozostaje w uśpieniu.

Kiedy jest najlepszy czas na wizytę w arboretum? Wiele zależy od naszych własnych preferencji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do obiektu wracać wielokrotnie, ponieważ w każdym miesiącu wygląda inaczej.

Podczas spaceru docenisz potęgę i majestat przyrody JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS East News

Wiosną doskonale widać tu budzącą się do życia przyrodę. Obfitym kwitnieniem zachwycają forsycje, magnolie i wiśnie ozdobne . Na uwagę zasługuje także rozległy sad starych odmian czereśni. Z czasem coraz dorodniejsze stają się różaneczniki, azalie i piwonie, zapewniając barwne i pachnące widowisko. Setki rododendronów tworzą niesamowity krajobraz, a szczególnie imponująco prezentuje się rzadko spotykana rasa łużycka.

Czy latem jest sens planować tutaj wycieczkę? Jak najbardziej! Arboretum szczyci się najbogatszą w Polsce i jedną z najbardziej okazałych w Europie kolekcją liliowców , obejmującą prawie cztery tysiące odmian. Podziwiać tu można tawuły, hortensje, budleje, szałwię i lawendę. Kwiatów będziemy mieć pod dostatkiem.

Choć jesień to czas, który kojarzymy głównie z przebarwiającymi się liśćmi drzew i krzewów (co już samo w sobie jest bardzo malownicze), na rabatach ogrodu będziemy cieszyć zmysły widokiem np. kolorowych astrów, jeżówek, nachyłków i wielu innych gatunków.

Warto zarezerwować co najmniej kilka godzin, by bez pośpiechu przejść przez najważniejsze części arboretum.

Czego nie można przegapić?

Wyjątkowe miejsce na mapie Dolnego Śląska to ponad 15 tysięcy gatunków i odmian różnorodnych roślin - od bylin po imponujące kolekcje drzew. Mamutowiec, metasekwoja chińska (zaliczana do grona "żywych skamieniałości"), miłorząb dwuklapowy, cis pospolity liczący ponad 300 lat to spektakularne pomniki przyrody. Niektóre z okazów były świadkami zakładania parku w połowie XIX wieku.

Mimo że przyjeżdża się tu głównie po to, aby obcować z naturą, nie jest to jedyny atut arboretum. Na jego terenie zobaczyć można także zabytkowy folwark i kuźnię, a także grób Fritza von Oheimba - jednego z właścicieli ziemskiego majątku, który odpowiadał za przebudowę parku i formę, w jakiej przetrwał do dziś.

Rozległy teren parku nie pozwala na nudę JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS East News

Rekreacja i nauka na łonie natury

Oto miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, a możliwość zrelaksowania się z edukacją. Arboretum Wojsławice nadaje się zarówno na samotny spacer, romantyczny wypad we dwoje, jak i rodzinny wyjazd z dziećmi. Znajdziemy tu infrastrukturę dostosowaną do potrzeb odwiedzających: wygodne ścieżki spacerowe, altany, miejsca piknikowe, plac zabaw, punkty gastronomiczne. Należy wspomnieć, że wstęp na teren arboretum nie jest dozwolony dla zwierząt - warto mieć to na uwadze, planując wycieczkę.

