Jak podsłuchują nas smartfony?

Większość użytkowników nowoczesnych smartfonów miała choć raz w swoim życiu poczucie, że jest podsłuchiwana. Nic w tym dziwnego, gdyż nosząc przy sobie smartfona, przez cały czas jesteśmy inwigilowani przez "wielkiego brata", na co sami się decydujemy, akceptując różnego rodzaju zgody, które wyświetlają nam się podczas instalowania aplikacji.

Doskonale zaprogramowane algorytmy przez 24 godziny na dobę sczytują to, co mówimy, gdzie i jak się poruszamy oraz w jakim miejscu jesteśmy. Miliardy danych spływających do serwerów są następnie analizowane przez specjalne programy, które błyskawicznie reagują na nasze potrzeby, prezentując nam spersonalizowane reklamy w internecie.

Nie oznacza to jednak, że w walce z zaawansowaną technologią jesteśmy bezbronni i musimy godzić się na obnażanie nas z prywatności. Wystarczy, że poświęcisz kilkanaście sekund, a Twój telefon przestanie Cię podsłuchiwać. Jak to zrobić?

Jeden z Instagramerów "arentek92" opublikował niedawno film, w którym podpowiada, jak skutecznie zablokować w smartfonie funkcję zbierana o nas informacji głosowych. Metoda dotyczy użytkowników konta Google.

Zdjęcie Jeśli chcemy zadbać o swoją prywatność. powinniśmy wyłączyć w telefonie opcję uwzględniającą aktywność związaną z głosem i dźwiękiem” / 123RF/PICSEL

Co zrobić, by telefon nas nie podsłuchiwał?

Znajdź w swoim telefonie ikonkę "ustawienia" i kliknij w nią, a następnie wejdź w folder "Google". Kolejny krok to kliknięcie w formułkę "zarządzaj kontem Google". Wówczas wyświetli się zakładka "dane i prywatność", a po kliknięciu w nią pojawi się "aktywność w internecie i aplikacjach".

Teraz wystarczy poszukać zakładki "uwzględniaj aktywność związaną z głosem i dźwiękiem" i odhaczyć ją. Gotowe!