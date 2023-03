Ktoś śledzi twój telefon? Łatwo to sprawdzisz. Pomocny okaże się ten kod

Tomasz Kromp Porady

Boisz się, że twój telefon został zhakowany i ktoś cię śledzi? To całkiem możliwe, w szczególności wtedy, gdy odwiedzało się niebezpieczne witryny internetowe lub, co gorsza, ściągało nieprzeskanowane pliki. Istnieje jednak prosty sposób, by sprawdzić, czy telefon został zainfekowany oprogramowaniem śledzącym. Rozwiązaniem są specjalne kody MMI. Warto pomyśleć również nad zastosowaniem kilku metod, które zmniejszą ryzyko ataku hakerskiego. Zobacz, jak zabezpieczyć telefon przed szpiegowaniem.

Zdjęcie Jak sprawdzić, czy ktoś śledzi mój telefon? / 123RF/PICSEL