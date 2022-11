Masz specjalny kod na prawie jazdy? Może cię to słono kosztować!

Jeśli jeszcze nie przyglądaliście się swojemu prawu jazdy, czas najwyższy to zrobić. Szczególnie jeśli wiecie, że posiadacie wadę wzroku, słuchu lub jakiekolwiek ograniczenia ruchowe

Na dokumencie w wierszu 12. znajdują się bowiem specjalne kody, które stanowią informację na temat wymogów lub ograniczeń względem posiadacza

Wszystkich kodów i subkodów jest kilkadziesiąt. Policjant, który sprawdzi prawo jazdy i zauważy brak spełnienia tych wymagań czy złamanie zakazu, bez wątpienia ukarze was mandatem.

Kod 01 na prawie jazdy, czyli wady wzroku

Jednym z najczęściej pojawiających się kodów jest 01, oznaczający wadę wzroku kierowcy i stanowiący informację o tym, iż powinien on nosić okulary, soczewki lub przepaskę. O tym, co dokładnie stanowi subkod. Na przykład 01.06 to kod wymogu noszenia okularów lub szkieł kontaktowych.

Najprawdopodobniej w tym wypadku nikt nie będzie wkładał palców w oko osobie prowadzącej pojazd. Ale już kod 01.01 oznaczaj kategoryczny wymóg okularów korekcyjnych. Jeżeli w czasie kontroli lub co gorsza w momencie wypadku kierowca z takim kodem na prawie jazdy nie będzie miał ich na nosie, może spodziewać się kłopotów. Mandat za brak okularów, w przypadku gdy na dokumencie mamy zapisany ich wymóg, wynosi 1500 złotych.

Inne kody na prawie jazdy

Analogicznie do 01 kod 02 to wady słuchu i wymóg ich korekty w postaci aparatu, zakładanego w czasie prowadzenia pojazdu. Kod 03 z kolei oznacza wymóg posiadania protezy ręki lub nogi.

Kolejne liczby odnoszą się do konieczności wprowadzenia modyfikacji w układzie hamulcowym, napędowym czy kierowniczym samochodu. Mogą dotyczyć także przerobienia lusterek albo fotela kierowcy.

Są także kody dotyczące ograniczenia prędkości, z jaką może jechać kierowca, uprawnień na konkretne pojazdy bądź zakazów ich prowadzenia (np. zakaz prowadzenia osobówek z możliwością prowadzenia autobusów, zakaz jazdy z pasażerami, zakaz jazdy motocyklem z wózkiem). Za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień można otrzymać mandat od 1500 do 5 tys. złotych. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu kara może wynieść nawet do 30 tys. złotych.

Pełna lista kodów na prawie jazdy