Spis treści: 01 Domowe sposoby na pozbycie się kaca - soki

02 Na kaca zakwas buraczany

03 Męczy cię kac? Zjedz ogórkową albo rosół

04 Kawa na kaca

Domowe sposoby na pozbycie się kaca - soki

Chcąc się pozbyć kaca, nie można zapominać o nawadnianiu organizmu. Co prawda z samego rana będzie się on domagał wody za sprawą wzmożonego pragnienia, jednak warto popijać ją także w ciągu nocy. Uzupełnienie brakujących płynów pozwoli m.in. uniknąć bólu głowy.

Naturalnych sposobów na pozbycie się kaca nie brakuje. Wśród nich wymienia się m.in.: wypicie soku z kiszonej kapusty lub kiszonych ogórków. Ma on nie tylko skutecznie gasić pragnienie, ale także pozytywnie wpływać na jelita i uzupełniać brakujące witaminy i minerały.

Reklama

Kac wiąże się z kołataniem serca i przyspieszonym tętnem. Uznaje się, że wynika to z niedoboru potasu. Można go jednak uzupełnić za pomocą soku pomidorowego, bananów, kiwi i szpinaku. Ponadto pomocne na kaca może okazać się wypicie mięty oraz rumianku lub naparu z imbiru, który sprawdza się w walce z nudnościami.

Czytaj również: Kac, czyli syndrom dnia następnego. Tak bezpiecznie się go pozbędziesz

Na kaca zakwas buraczany

Zdrowie Domowa multiwitamina na odporność. Ten magiczny napój pij każdego dnia Wszelkie niedobory związane z piciem alkoholu może uzupełnić zakwas buraczany. Działa on oczyszczająco i pomaga organizmowi pozbyć się wszelkich toksyn. Z objawami kaca poradzić sobie mogą również cytrusy i zawarta w nich witamina C, która przyspiesza rozkład alkoholu. Warto również sięgać po soki owocowe. Za ich pomocą organizm otrzyma dawkę fruktozy, która doda energii i siły na walkę z toksycznymi substancjami pochodzącymi z rozkładu alkoholu.

Męczy cię kac? Zjedz ogórkową albo rosół

Zdjęcie Warto wiedzieć, co jeść i pić, by uniknąć kaca o poranku / 123RF/PICSEL

Wiele osób poleca również zjedzenie na śniadanie jajek, które łagodzą objawy kaca i przyspieszają usuwanie z organizmu toksyn. Poza tym sposobem, który zyskał największą popularność, jest zjedzenie rosołu. Idealnie działa na podrażniony układ pokarmowy i w dodatku nawadnia organizm. Sprawdzi się również żurek, kapuśniak lub ogórkowa.

Kawa na kaca

Mimo że uznaje się, że to kawa powinna pobudzić i zwalczyć kaca to jest to mit, który nadal jest uznawany za prawdę. Kofeina bez wątpienia poprawia koncentrację i może pomóc w walce z bólem głowy, ale przy tym kawa jest moczopędna, a więc przyczynia się do wypłukiwania elektrolitów.