Wrzesień to ulubiony miesiąc wszystkich miłośników zbierania grzybów. To właśnie wtedy przypada szczyt sezonu na te przepyszne dary natury. Zanim wrócimy z lasów z pełnymi koszykami i wiaderkami, warto wcześniej zastanowić się, co chcemy zrobić z zebranymi grzybami i odpowiedni zaplanować strategię.

Oczywiście część z nich warto zjeść w świeżej formie, dodając je do różnych potraw lub robiąc sosy. Zapewne znajdą się i tacy, którzy zamarynują swoje zbiory, jeszcze inni postanowią ususzyć grzyby. I właśnie o metodach suszenia grzybów słów kilka.

Jak suszyć grzyby?

Bardzo popularną metodą suszenia grzybów, po wcześniejszym, dokładnym umyciu i pokrojeniu, jest wystawienie ich na słońce. Niestety taka metoda ma również swoje minusy - kiedy pogoda za oknem nie sprzyja, grzybów w ten sposób nie da się wysuszyć.

Innym "patentem" jest suszenie w specjalnych suszarkach przeznaczonych do suszenia m.in. owoców i grzybów. Nie każdy jednak takie urządzenie posiada. Wieszanie grzybów na sznurku nad piekarnikiem? Działa, ale należy pamiętać, że suszenie grzybów to bardzo długi proces, więc rachunki za energię w takim przypadku mogą zgasić w nas entuzjazm do zajadania się nimi.

Zdjęcie Grzyby możemy suszyć na kilka sposobów, również dzięki lodówce / 123RF/PICSEL

Suszenie grzybów w lodówce

Tak, na pierwszy rzut oka metoda może wydawać się absurdalna, bo susząc grzyby, potrzebujemy ciepła, tymczasem lodówka działa zupełnie inaczej. A jednak, w tym szaleństwie jest metoda. Już wyjaśniamy.

W celu dokładnego wysuszenia grzybów w lodówce musimy wyposażyć się w pergamin i dobrej jakości pochłaniacz wilgoci. Półki w lodówce wykładamy pergaminem i następnie rozkładamy grzyby. Pamiętajmy o odpowiednich odstępach między kawałkami grzybów, ponieważ nie powinny się one ze sobą stykać.

Teraz wystarczy włożyć na półkę lodówki pochłaniacz wilgoci i uzbroić się w cierpliwość. Pochłaniacz wilgoci wyciągnie z grzybów wodę, dzięki czemu będą one odpowiednio wysuszone.