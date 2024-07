Przyczyny powstawania zażółceń na poduszkach

Śnieżnobiałe oraz idealnie puszyste poduszki po kilku tygodniach lub miesiącach użytkowania przestają wyglądać tak samo. Wypełnienie zbija się w kilku miejscach, a na powierzchni wykwita coraz więcej żółtych plam. Skąd biorą się przebarwienia na pościeli? Przyczyn takiego stanu rzeczy wcale nie trzeba szukać zbyt daleko. Jako główną przyczynę możemy wskazać pocenie się w nocy oraz wchłanianie wilgoci zarówno przez poszewki, jak i wypełnienie.

Najwięcej plam powstaje w sezonie letnim, kiedy wysokie temperatury przedostają się do mieszkania i utrudniają nocny wypoczynek. To właśnie wtedy na ciele człowieka wydziela się najwięcej potu, który w nocy wchłania się w to, do czego mu najbliżej. To jednak niejedyne źródło żółtych odbarwień. Kolejnymi najczęstszymi powodami odkrywania kolejnych plam są m.in.:

wypływająca z ust ślina,

tłuste maści na skórze,

niezmyte resztki kosmetyków,

mokre lub niedosuszone włosy,

nadmiernie przetłuszczająca się fryzura.

Wywabianie żółtych plam z poduszki

Odplamianie bawełnianych poszewek na poduszki nie jest zajęciem zbyt wymagającym. W tym celu możemy użyć sklepowych preparatów lub sięgnąć po domowe metody. Zabawa zaczyna się, kiedy przyjdzie pora odświeżania syntetycznych poduszek, które również należy utrzymywać w czystości. To elementy, które każdej nocy wystawione są na pocenie, kontakt ze śliną czy drobnoustrojami. Wybawieniem dla zabrudzeń okazuje się babcina metoda, która działa cuda.

Chcąc szybko wybielić żółte plamy na poduszkach, zastosujmy sok z cytryny 123RF/PICSEL

Zarówno poszewki, jak i poduszki w domu babci zawsze zachwycają nieskazitelną bielą. Taki efekt nestorka rodu uzyskuje mieszając ok. 120 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny z pięcioma litrami gorącej wody. Do przygotowanej mikstury wkładamy poduszkę bez poszewki i pozostawiamy na dwie godziny. Po tym czasie dokładnie wypłukujemy ją w zimnej wodzie i pierzemy ręcznie lub w pralce. Temperaturę najlepiej dostosować do zaleceń podanych przez producenta.

Soda do skutecznego wybielania poduszek

Mamy to także prawdziwe skarbnice wiedzy i ciekawych trików, które z powodzeniem możemy zastosować w domu lub mieszkaniu. Jednym z nich jest przygotowanie pasty na bazie sody oczyszczonej do wywabienia zażółceń z poduszek. W tym celu wystarczy jedynie do miseczki wlać 200 ml wody i wsypać pięć łyżek proszku. Całość mieszamy do uzyskania gładkiej konsystencji, nanosimy na żółte miejsca i dokładnie wcieramy.

Teraz wystarczy uzbroić się w cierpliwość i odczekać dwie godziny. Po upływie ostatniej minuty zabieramy się za ręczne pranie poduszek lub wrzucamy je do pralki i nastawiamy odpowiedni program. Już po pierwszym cyklu zauważymy różnicę. Alternatywnie możemy wsypać porcję sody do dozownika na detergenty i uruchomić najczęściej używany przez nas program prania. Nawet niewielka ilość środka skutecznie przywróci biel zażółconym poduszkom.

