Kofeina, główny składnik aktywny kawy, działa na ludzki organizm poprzez stymulację centralnego układu nerwowego. Po spożyciu szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu 30-120 minut. Kofeina zwiększa czujność, poprawia koncentrację i może tymczasowo poprawić nastrój przez aktywację receptorów dopaminy. Dodatkowo zmniejsza napięcie mięśni gładkich i działa moczopędnie, co może wpłynąć na krótkotrwałe obniżenie ciśnienia krwi.

Zalecana dzienna dawka kofeiny dla dorosłego człowieka, według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, wynosi 400 mg. Ta ilość uważana jest za bezpieczną i niepowodującą negatywnych skutków zdrowotnych dla większości osób dorosłych. Urząd zaleca jednak ograniczenie spożycia do 200 mg dziennie dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, ze względu na przenikanie kofeiny przez łożysko i do mleka kobiecego.

Picie kawy może przyczyniać się do utraty wagi poprzez kilka mechanizmów. Zawarta w kawie kofeina jest naturalnym stymulantem, który zwiększa metabolizm i podstawową przemianę materii. Zwiększone tempo przemiany materii oznacza, że organizm spala więcej kalorii nawet w stanie spoczynku, co może wspierać proces odchudzania. Co więcej, kofeina wspomaga termogenezę - proces wytwarzania ciepła w organizmie, co dodatkowo zwiększa zużycie kalorii. W związku z tym regularne spożywanie kawy, zwłaszcza czarnej bez dodatków takich jak cukier, może wspomagać utrzymanie deficytu kalorycznego niezbędnego do redukcji masy ciała.