Miksturę przygotujesz z odpadków. Uratujesz dogorywającą paprotkę

Orzechy włoskie są powszechnie znane i lubiane: jeśli ktoś nie zjada ich na co dzień, to przynajmniej przed świętami skusi się co najmniej na garść. Jeśli ktoś ma nadmiar łupin po ich obieraniu, to zazwyczaj lądują w koszu na śmieci. Okazuje się, że nie warto się ich od razu pozbywać. Jeśli uzbiera nam się ich trochę, to można przygotować z nich wzmacniający nawóz do roślin. Przyda się, aby pobudzić storczyka do kwitnienia, ale także pomoże poprawić kondycję usychającej i mizernej paproci. Jak przygotować odżywkę z łupin orzecha włoskiego? Przekonajmy się.