Szukając domowych metod na mszyce i inne szkodniki roślin można się spotkać z poradami, które mówią o wetknięciu do doniczki niedopałków papierosów lub przygotowaniu naparu poprzez zalanie ich wodą. Naukowcy udowodnili, że pierwsza z tych metod jest szkodliwa dla roślin. W artykule opublikowanym na łamach czasopisma “Ecotoxicology and Environmental Safety" w 2019 roku, badacze z Uniwersytetu Anglia Ruskin w Wielkiej Brytanii opisali wpływ niedopałków papierosów na rośliny. Okazało się, że ich obecność w glebie hamuje rozwój systemu korzeniowego, utrudnia kiełkowanie roślin i sprawia, że są one krótsze od okazów rosnących w “niezanieczyszczonej" glebie. Eksperymenty potwierdziły też, że szkodliwe są filtry papierosów - niezależnie od tego, czy są one zużyte, czy też nie.