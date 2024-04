Dlaczego ludzie się starzeją? Co przyśpiesza ten proces? W jaki sposób można go zahamować? To pytania, które stawiają sobie badacze zajmujący się gerontologią (nauka o procesach starzenia się). Jak pokazują dotychczasowe odkrycia, starzejemy się z wielu powodów: zmian, które zachodzą w naszych chromosomach, stresu komórkowego czy z przyczyn epigenetycznych, czyli takich, które dziedziczymy, lecz nie w genach.

Epigenetyka to nauka zajmująca się badaniem dziedziczenia pozagenowego — dowiedziono, że nasza dieta, styl życia, poziom stresu mają wpływ nie tylko na nas samych, ale również na nasze dzieci i wnuki. Oznacza to, że my również dziedziczymy po rodzicach pewne uwarunkowania wynikające z ich sposobu życia czy środowiska, które mają wpływ między innymi na sposób i tempo, w jakim się starzejemy. Wszystkie wymienione powody starzenia się są trudne do zatrzymania, a wszelkie terapie, które naukowcy próbują wdrażać, nie przynoszą spektakularnych efektów. Na starzenie się nie ma leku, jednak najnowsze odkrycie holenderskich naukowców dowodzi, że nie jesteśmy w tej kwestii całkiem bezradni. Mało tego, nie potrzeba wcale wiele wysiłku, by pewne procesy starzenia się zahamować.