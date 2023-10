Zrzucanie liści draceny. Dlaczego tak się dzieje

Dracena, którą mam w domu ma już kilka lat i faktycznie - obecnie osiągnęła imponujące rozmiary. Muszę przyznać szczerze, że nie przywiązuję do niej zbytniej uwagi, ale to nie przeszkadza jej w tym, aby osiągnęła ponad dwa metry wysokości. Ma dużą doniczkę, stałe miejsce w pobliżu południowego okna oraz podlewam ją raz w tygodniu wtedy, kiedy przeschnie. Kiedy znajomi pytają mnie, co robię, że moja dracena rośnie tak okazale, przyznaję bez ogródek: ma jasne stanowisko, zapewniam jej regularne podlewanie oraz raz na jakiś czas nawożę albo domowymi preparatami, albo tymi zakupionymi w sklepie ogrodniczym. To sprawia, że dracena rośnie bez zarzutów i nie zaszkodziło jej kilka przeprowadzek, które dokonały się w ciągu ostatnich lat.

Dracena zrzuca liście

Dlaczego dracena zrzuca liście? Wiem o tym z doświadczenia, że jest to zjawisko całkowicie normalne. Od czasu do czasu segmenty żółkną i samoistnie odpadają, ale zawsze na czubku tworzą się nowe pióropusze zielonych części draceny. Jak można przeczytać w serwisie deccoria.pl, "opadanie dolnych liści w przypadku dracen jest zjawiskiem naturalnym, związanym z tworzeniem się pnia". Zaniepokoiło mnie jednak to, że od jakiegoś czasu dracena masowo zrzuca liście: najpierw żółkną, a później odpadają. Choć dziś rano zebrałem całą garść, to po kilkunastu minutach znalazłem na podłodze kolejne trzy. Dlatego postanowiłem sprawdzić, co robię nie tak z draceną, choć moje podejście do jej pielęgnacji się nie zmieniło.

Zdjęcie Draceny potrafią także oczyścić powietrze w pomieszczeniu z trujących substancji / 123RF/PICSEL

Dlaczego dracena zaczyna zrzucać liście? Jak podaje serwis deccoria.pl, przyczyn może być kilka. Powodem mogą być wahania temperatur. Dracena nie lubi nagłej zmiany aury i nagłego chłodu w pomieszczeniach, co może manifestować właśnie zrzucaniem liści. Z drugiej strony problemem może być również zbyt suche powietrze w pomieszczeniu, co związane jest z ogrzewaniem. Dlatego, kiedy nadchodzi sezon grzewczy, lepiej odstawić roślinę z dala od kaloryferów lub pieców.

Co jeszcze może być przyczyną, że dracena gubi liście? "Nieduży przyrost oraz drobnienie liści (czasem też ich żółknięcie i opadanie) może być związane z niewłaściwym nawożeniem dracen i niedoborami składników odżywczych" - czytamy.

Jakie nawozy dla draceny?

Zdjęcie Nawóz z banana jest tani i może pomóc wzmocnić kondycję draceny / 123RF/PICSEL

Choć w sklepach ogrodniczych bez problemu można kupić preparaty specjalne dla dracen, to od czasu do czasu korzystam z domowych nawozów. Wymiennie korzystam z dwóch. Pierwszym z nich jest nawóz z bananów: skórkę owocu zalewam litrem przefiltrowanej wody, odstawiam na dwa dni, a później płyn wlewam wprost do doniczki. To solidna dawka potasu, która wzmacnia roślinę i pobudza ją do wzrostu. Czasami sięgam również po nawóz z kawy: 100 ml naparu mieszam z litrem wody i taką mieszanką podlewam dracenę, co zapewnia roślinie azot, fosfor i magnez, co powoduje, że mam w domu tak okazały egzemplarz.

