Włochaty owoc kiwi jest zazwyczaj dostępny w sklepach przez cały rok, ale zazwyczaj zimą jest w najbardziej przystępnych cenach. Warto po niego sięgnąć z co najmniej dwóch powodów: ponieważ ma ciekawy, aczkolwiek nie każdemu odpowiadający smak oraz ma mnóstwo cennych właściwości. Co można znaleźć w kiwi? Okazuje się, że to prawdziwi rezerwuar witaminy C, której obecność zimą jest nieoceniona. Wiadomo, że właśnie ona pobudza odporność do działania, ale także zaliczana jest do antyoksydantów. Działanie witaminy C może redukować ilość toksyn w organizmie, co przekłada się na sprawniejsze działanie nerek oraz wątroby, ale także minimalizuje ryzyko występowanie chorób cywilizacyjnych. Oczywiście, to substancja ma więcej zasług dla naszego zdrowia. Przede wszystkim uszczelnia naczynia krwionośne, co może normalizować ciśnienie tętnicze krwi, ale dodatkowo syntetyzuje kolagen, a to uelastycznia skórę i przekłada się na nasz młodszy wygląd.