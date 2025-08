Horoskop tygodniowy od wróżki Anne od 4 do 10 sierpnia 2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop tygodniowy - Baran

W tym tygodniu działaj rozsądnie i powoli, a nie przegapisz istotnych kwestii. W pracy postanowisz zrobić porządek z czymś ważnym, bo ktoś z otoczenia namówi cię do działania. Zajęte Barany będą miały mnóstwo zajęć i nie będą miały zbyt wiele czasu na pogawędki z ukochaną osobą, a to sprawi, że nie przypomną sobie o romantycznej stronie życia. Wolne zaś będą rozmyślać o przeszłości. W weekend odkryjesz w sobie twórcze pasje.

Horoskop tygodniowy - Byk

W tym tygodniu na wiele spraw popatrzysz z większym dystansem. W pracy nie przesadzaj z nadmiarem zadań tylko po to, aby zaimponować nowemu szefowi. Zajęte Byki mogą być nieco poirytowane i będą szukały powodów do kłótni, aby ulżyć sobie w emocjach. Samotne zaś będą miały sporo szczęścia do nowych całkiem ciekawych znajomości. W weekend wyciszenie znajdziesz w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

W tym tygodniu pojawią się na twojej drodze interesujące osoby, dzięki którym zdobędziesz ciekawe wiadomości. W pracy skup się na własnych zajęciach i nie przejmuj się uwagami innych. Zajęte Bliźnięta będą pogodniejsze, a tym samym będą starały się przychylić nieba temu, kogo kochają. Single zaś powinny pamiętać, że do starych relacji nie ma sensu wracać, bo wszystko, co najlepsze już za wami. W weekend nie zmuszaj się do porządków.

Horoskop tygodniowy - Rak

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie inwestowaniu w siebie. W pracy unikaj kolejnych męczących zadań, które tylko pochłaniają twój czas, a nie dają niczego w zamian. Zajęte Raki skupią się na analizowaniu emocji, jakie wywołuje w nich partner od jakiegoś czasu. Samotne zaś będą miały okazję poznać kogoś interesującego i to zupełnie z innego towarzystwa. W weekend zainteresuj się stanem konta i opłać rachunki.

Horoskop tygodniowy - Lew

W tym tygodniu postaraj się pamiętać o swoich zobowiązaniach wobec innych. W pracy, zamiast narzekać, że nikt ci nie pomaga, sam weźmiesz się ze swoje sprawy i ze wszystkim się uporasz na czas. Zajęte Lwy będą niezadowolone ze statusu związku, bo choć żyją razem to jakby osobno. Samotne zaś w miłości powinny słuchać intuicji, bo serce poprowadzi ich we właściwym kierunku.

Horoskop tygodniowy - Panna

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie rozkwitowi życia towarzyskiego. W pracy bez problemu nadrobisz swoje zaległości, które piętrzą się na twoim biurku. Zajęte Panny będą unikać partnera, który za wszelką cenę będzie starał się im popsuć nastrój. Samotne zaś mogą być miło zaskoczone, bo ktoś z pracy zacznie im wysyłać romantyczne wiadomości. W weekend czas sprzyjał będzie aktywnemu wypoczynkowi.

Horoskop tygodniowy - Waga

Czeka cię pracowity, ale udany tydzień. W pracy uda ci się uzyskać to o co, od dawna walczysz i pilnie zabiegasz. Zajęte Wagi będą musiały poradzić sobie z zazdrością partnera o ich sukces. Nie rezygnuj jednak z własnych planów, aby on poczuł się lepiej! Single zaś na spotkaniach towarzyskich powinny rozglądać się dookoła i otwarcie zagadywać tych, którzy im się podobają.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Letnia aura przyniesie przypływ sił i optymizmu. W pracy uporasz się z trudnymi problemami i szefowie będą z ciebie zadowoleni. Zajęte Skorpiony będą unikały poważnych rozmów z partnerem. Samotne zaś, zamiast narzekać na brak zainteresowania, powinny rozglądać się wokół siebie i pięknie uśmiechać. W weekend kup książki, jakich potrzebujesz i oszczędzaj na swoich pasjach czy zainteresowaniach.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Letnia aura przyniesie weselszy nastrój. W pracy bez obawy pozbędziesz się wielu nużących obowiązków i zadań, które wykonujesz za innych. Zajęte Strzelce skupią się na odnawianiu i umacnianiu uczuciowych więzi, aby potwierdzić wzajemne zaangażowanie. Samotne zaś przez Internet poznają kogoś, kto zaintryguje je poglądami i pasjami. Nie zapomnij o długim spacerze albo uprawianiu sportu.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

W tym tygodniu będziesz ambitny, ale możesz napotkać na drobne kłopoty. W pracy możesz liczyć na pomoc ze strony osób, które dotychczas Cię krytykowały. Zajęte Koziorożce postanowią, że związek ma być na pierwszym planie i będą się tego trzymać. Samotne zaś mogą spodziewać się sytuacji, że odezwie się do nich ktoś, kogo kiedyś kochały. W weekend wybierz się na wycieczkę.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Letnia aura będzie pomyślnie wpływać na życie towarzyskie. W pracy nie przesadzaj z liczbą zadań, jakie na siebie bierzesz, bo nie ze wszystkimi sobie poradzisz. Zajęte Wodniki powinny unikać nieproduktywnej komunikacji z partnerem, bo to tylko przyniesie szkody dla ich relacji. Wolne zaś mogą błędnie interpretować słowa nowej miłości. Weekend sprzyjał będzie poznawaniu ludzi.

Horoskop tygodniowy - Ryby

W tym tygodniu dobrze będzie ci się wiodło. W pracy do zajęć, które wymagają siły i stanowczości, trudno będzie cię namówić. Zajęte Ryby odkryją, że ich dotychczasowy związek stracił blask i będą szukać skutecznych rozwiązań tego problemu. Samotne zaś powinny znaleźć więcej czasu na randki, a spędzą miłe chwile. W weekend chętnie poleniuchujesz.